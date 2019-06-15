浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

娛樂中心／綜合報導

阿翔劈腿謝忻一事鬧得滿城風雨，目前還在求妻子原諒，演藝圈好友也表示不敢相信。曾短暫代班過《食尚玩家》的楊子儀透露，浩子其實早就有警告過，認為演藝圈就是誘惑很多的地方。而浩子15日出席畢業典禮講座首度談到阿翔，對於網路盛傳阿翔偷情拖累團體，成軍15年的浩角翔起有可能拆夥，經紀人也做出回應。

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楊子儀曾短暫代班過《食尚玩家》，日前宣傳新戲被問及此事，他表示和阿翔不熟，和浩子比較熟，透露在自己剛出道的時候，浩子就曾以前輩身分給他建議：「我們在這圈子，本來就是會有很多誘惑，我們要怎麼做才不會傷到愛我們的和我們愛的。」以他對浩子的熟悉程度，斷言浩子絕對不會劈腿。

▲楊子儀和浩子感情好。（圖／翻攝自臉書）



至於浩子15日出席屏科大畢業典禮時也說話了，擔心被追問阿翔的事，他主動開口：「不要問時事題！」當被學生問到是不是和阿翔不合？他則是回應：「我必須坦然說，我和他並沒有不合，只是我們的興趣不同。」此時台下又爆出一陣笑聲，讓他尷尬笑說：「不要笑啦！我沒有說什麼！」

據悉，阿翔偷情後，15年辛苦累積的形象和心血毀於一旦，甚至之後還拖累浩子一起面對，有一個20萬元的活動被廠商取消，廠商更可能提出百萬賠償金，網路上盛傳浩角翔起可能就此拆夥，據《中國時報》報導，經紀人表示必須承擔的會好好處理，但目前還沒有想到解散問題。至於謝忻也確定無限期停工，《大集合》則是由閨蜜張文綺代班上陣。

▲浩角翔起。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）