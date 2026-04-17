不到1個月就要生了「還在跑馬拉松」！黃沐妍大肚現形…網驚：最強孕婦

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）近日在社群網站分享驚人近況，即便已懷孕35週且距離產期不到一個月，她仍堅持跑馬拉松，「說不緊張是騙人的，但比起緊張，我更多的是期待與興奮」，整體狀態讓大批粉絲直誇是最強孕婦！

▲黃沐妍不到一個月就要生了。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



從活動現場照可見，黃沐妍身穿格紋運動內衣與同款緊身短褲，大方露出渾圓的35週孕肚，肚皮上還俏皮寫著「35W」字樣並點綴星形亮片。令人驚訝的是，即便進入懷孕後期，她的四肢依然維持極為結實的肌肉線條，跑步姿勢輕盈且充滿活力。

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▲黃沐妍已經懷孕35週。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



對於即將迎來的新生命，黃沐妍透露「第一次懷孕、第一次成為媽媽」這個全新身分，讓原本日復一日的生活變得柔軟且充滿新鮮感。她將人比喻成花朵，認為「被愛與讚美灌溉，就會綻放得更美」，反之若被否定則容易枯萎。她慶幸懷孕後都被溫暖的能量包圍，即便疲憊，但仍感到富足。

▲▼黃沐妍即將迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



黃沐妍特別感謝周圍滿滿的支持與鼓勵，無論是在跑場還是健身房，陌生人的加油聲都讓她更有力量前進。她感悟到在每一種角色與關係裡，若能「用鼓勵，取代責備」，世界真的會變得更溫柔一點。