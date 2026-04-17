RUSH BALL登台開唱「夢幻卡司公布」　孝琳5月來台見粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

日本關西最具代表性的夏季音樂祭之一 「RUSH BALL」正式宣布將於9月再度跨海登台，夢幻陣容包含[Alexandros]、Creep Hyp、04 Limited Sazabys、PEOPLE 1。另一方面，「韓國碧昂絲」孝琳剛唱完屏東三大音樂節，再次為粉絲帶來好消息，將於5月23日晚間 6 點在Legacy TERA舉辦演唱會。

▲RUSH BALL登台開唱，四組夢幻卡司公布。（圖／好玩國際文化提供）



有鑒於上次RUSH BALL在台舉辦時，演出時間適逢平日，無法親臨現場，主辦單位這次爭取到周末的黃金時段，「這次安排在週末，希望大家能無後顧之憂地來到 Live House，親身體驗最純粹、最震撼的日本音樂現場！」9月19日、20日分別在台北與台中的Live House開唱。

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▲孝琳5月23日透過專場在台開唱。（圖／和協整合行銷提供）



韓國唱將女星孝琳日前剛結束屏東三大音樂節演出，為回應粉絲的期待，她迅速返台舉辦專場，將於5月23日在Legacy TERA舉辦單獨演唱會，本次以「KEY」為主題的演出，將以「酒店」為背景，呈現全新打造的表演內容及有別於以往的舞台設計。門票分為5880元與4880元2種票價，將於4月26日中午12點起透過年代售票系統正式開賣。