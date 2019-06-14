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雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔偷吃謝忻風波震撼演藝圈，阿翔所屬的雙魚座天生容易受感覺影響，常名列最容易外遇星座的前5名，且對綠茶婊毫無防備心，有人翻出國師唐綺陽多年前在節目中分析雙魚男偷吃被抓包的反應，竟然和阿翔記者會上的說法幾乎一模一樣，更強調雙魚座如果長時間和第三者相處，出軌機率就大大提升。

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有網友找出唐綺陽10多年前在《開運鑑定團》的外遇星座男分析，直言雙魚座是個「太受感情影響」的星座，忠貞指數只有30％，是12星座中最低的，雖然對女生很溫柔，是個好男人，但另一半一定要看緊他，萬一雙魚男常跟某個女生相處，一次兩次還有抵抗力，但時間一拉長，感覺太像真的的時候，就會把正宮拋在腦後。

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▲阿翔是雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

▲阿翔是雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

至於雙魚男容易外遇的原因，一句話分析來說「有機會就是有緣分」，唐綺陽直言，雙魚男婚後會把老婆惜命命，甚至財產也可以過到老婆名下，但如果在這種情況都還有女生不放棄、看得上他，這時候他就會告訴自己：「這個再不嚐一下就對不起老天爺的美意。」外遇也總是發生在這些漏洞之中。

如果雙魚男偷吃被抓包了，又會怎麼解釋呢？唐綺陽分析雙魚男的理由就是「把錯推到第三者身上」，雙魚男會向正宮解釋：「她需要安慰，她需要我在她旁邊，順路，她現在正在失戀，很可憐，我們很幸福BABY～所以我偶爾安慰她一下，妳不會那麼小氣吧？」雙魚男也會告訴正宮：「她根本不是什麼東西。」讓正宮認為自己地位穩固，進而原諒他的出軌。

▲阿翔是雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

▲阿翔是雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

而同為雙魚座的阿翔在道歉記者會上，也提到了接吻被拍當天，是因為謝忻心情不好，彼此在情緒低落時也會擁抱鼓勵，給予安慰，卻因此跨越了友誼的那條線，說法和唐綺陽多年前的分析不謀而合，讓網友驚訝直呼：「國師真的太強了！」

▲阿翔是雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

▲阿翔出軌謝忻。（圖／翻攝自臉書／浩角翔起粉絲專頁）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 唐綺陽

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