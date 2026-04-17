羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」！　真實關係露面全說了

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥愛徒、前男團C.T.O成員薛恩去年中曾被拍到和曾有吳宗憲「第4個女兒」封號的創作女歌手妙莎（Muisa）互動親密，疑似有戀情，今他為了宣傳個人演唱會被問到此事，再次澄清兩人只是朋友，表示自己目前沒有對象。

▲▼ 薛恩去年被傳和妙莎緋聞。（圖／寬宏提供、翻攝妙莎IG）

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薛恩表示，和妙莎在出道前就認識，也說自己不是日久生情派，而是一見鍾情的類型，因此笑說虧兩人被傳緋聞很好笑；不過妙莎和吳宗憲解約後，幾乎消失在演藝圈，薛恩被問及妙莎的近況，他表示：「她持續有發些作品，一直都有安慰她，有一陣子確實比較低潮，像她社群發負面情緒動態時會關心她。」是否邀妙莎來看演唱會？他直言還沒有問她，「但應該會來吧！」

薛恩5月2日將在台北Legacy舉辦「RE:BORN: LEVEL UP」讚聲演唱會，也是他入行10年以來的首場個人演唱會，近來他全心投入籌備，將睽違3年多合體昔日C.T.O戰友仕偉，以及已淡出演藝圈的宇慶、振緯，老闆羅志祥當天也會到場欣賞，讓他直呼很感動。

▲薛恩即將舉辦入行十年以來的首次個人演唱會。（圖／寬宏提供）

不過羅志祥日前被造謠猝死，薛恩表示媽媽看到新聞嚇了一跳，立刻傳給他，他直覺就是假消息，看了一下就滑掉，沒有特別向老闆求證關心，笑說羅志祥身體很好，先前員工旅行一行人挑戰跳水浮潛時，羅志祥還能往海深處游去，且直言羅志祥體力比他還好，近來他為了演唱會拚命練舞，跳到有點喘，自認必須加強體能訓練。演唱會購票洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。