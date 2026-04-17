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鄭嘉睿：韓啦啦隊沒有基本人權！　長期遭威脅「弄死你」淚訴黑暗面

記者張筱涵／綜合報導

南韓啦啦隊圈爆出職場霸凌爭議。啦啦隊員鄭嘉睿指控，長期遭某球團外包體育行銷公司組長A某言語羞辱與精神壓迫，最終身心崩潰，決定放棄長達9年的啦啦隊生涯。事件曝光後，引發外界對啦啦隊勞動環境的關注與討論。

▲▼鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

▲鄭嘉睿傾訴隊內霸凌案。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

鄭嘉睿本月4日於比賽中途突然離場，一度在粉絲間引發「臨陣脫逃」爭議。她隨後於15日透過Instagram發聲，揭露背後原因。韓媒《體育京鄉》16日刊出獨家專訪，進一步還原事件始末與業界長期存在的問題。

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會議中遭狂罵10分鐘　「不做好就把你們全部弄死」

鄭嘉睿指出，事件發生於4日當天一場與影片拍攝相關的會議。過程中，A某因進度問題情緒失控，當著約9名工作人員的面，進行連續約10分鐘進行辱罵與髒話攻擊，包括「你們這些啦啦隊這麼蠢，能馬上做到嗎？」、「不做好就把你們全部弄死」等激烈言語，最終導致原定活動取消。

她進一步透露，會議結束後，A某又將她單獨叫到一旁，持續約15分鐘進行第二輪辱罵，甚至說出「你看我好欺負是吧？你去跟粉絲講講看，你算什麼東西」等話語，讓她承受極大心理衝擊。儘管如此，鄭嘉睿仍勉強完成當天比賽，但事後卻被A某要求離開現場。

「辱罵→道歉→再辱罵」反覆循環　員工噤聲成常態

鄭嘉睿表示，A某的行為並非單一事件，而是長期反覆發生的模式，「每次罵完之後，就會傳訊息說對不起，或說是其他人做不好，但之後又會重來一次」，讓她逐漸陷入混亂與心理壓力。她也透露，現場多達8名男性與1名女性員工目睹過程，但無人出面制止，事後也沒有任何處理，直言這種「默許文化」讓年輕啦啦隊承受更嚴重的不公平對待。

更令人震驚的是，連未滿20歲的年輕成員也曾遭受類似辱罵。鄭嘉睿心痛表示，許多剛出社會的後輩甚至被「洗腦」，誤以為「工作本來就該這樣被罵」。

業界早有傳聞　前輩因同樣原因離職

鄭嘉睿指出，自己自2018年出道時就聽聞A某相關爭議，甚至有前輩因此離職。她透露，公司過去曾安撫成員「撐過今年就不會再合作」，但實際上問題持續存在，讓人感到無力與失望，她更形容A某會突然衝入場內，以具威嚇性的方式靠近並辱罵，「雖然沒有動手，但已經讓人感到恐懼」。

身心崩潰就醫　醫師：焦慮嚴重到需住院

長期壓力也嚴重影響健康，鄭嘉睿透露，從去年開始，只要比賽前2、3天就會出現胃痛、消化不良等症狀，經檢查後確診為壓力導致。本次事件後，她在計程車上情緒失控大哭，緊急前往精神科接受鎮定劑治療，醫師甚至判斷焦慮程度已達需住院程度，目前也持續服用抗憂鬱藥物，並對自身安全產生不安。

忍痛放棄9年職涯　「即使斷送未來也要說出來」

談及退出原因，鄭嘉睿坦言，此次事件可能讓她難以繼續在韓國啦啦隊圈發展，「沒有隊伍會願意接納因這種事件成為話題的人」。儘管如此，她仍選擇公開發聲，「即使要放棄整個職涯，也想讓這件事被看見」，強調還有許多未被揭露的受害者，希望透過自身經歷喚起關注。

盼改善環境　只要求「真誠道歉」

鄭嘉睿最後直言，目前啦啦隊產業「幾乎沒有基本人權」，因為年輕且外貌條件受到市場需求，使從業者容易被輕視與不當對待。她強調：「我們也是被父母疼愛長大的孩子，不該在工作中承受辱罵與咆哮。」並呼籲外界重視職場霸凌問題對個人造成的嚴重傷害。

鄭嘉睿也表明，不希望透過提告或金錢賠償解決問題，只希望相關球團、A某及公司能發出具誠意的道歉聲明，並承諾改善制度、保障啦啦隊權益，「不要再讓同樣的事情發生」。

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