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《玩很大》沒泳裝看…楊晨熙祭出「中間全空」超兇衣！　亮出東西半球辣爆

記者李湘文／綜合報導

藝人楊晨熙從兒童台畢業以後，開始展現除了可愛之外的面貌，在《綜藝玩很大》更不時小露性感，圈了不少粉絲。不過，她近期上《玩很大》都沒有穿泳裝，被網友追問之下，15日乾脆自己PO出超兇泳裝照，令粉絲凍未條大讚超辣！

▲楊晨熙中空泳裝。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

▲楊晨熙有著好身材。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

楊晨熙透露，因為最近一直被大家問「去《玩很大》怎麼都沒有泳裝」，所以決定自己祭出一張泳裝照，完成粉絲的心願。她笑笑透露，最新的一集還是看不到泳裝，但希望藉著這張照片，拜託大家「幫黃隊加加油吧」，自嘲在《玩很大》勝率太低，還贏不過《娛樂百分百》的狼人殺遊戲。

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▲楊晨熙中空泳裝。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

▲楊晨熙PO出性感中空泳裝照。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

照片中，楊晨熙穿著一件連身泳衣，但胸前深V一路開到肚臍，只在胸下用鐵環繫住，小露東西半球，十分性感。加上泳衣側腰部分也挖出大洞，身材曲線展露無遺，不少粉絲大呼「這張太辣了」、「大中午看到這照片我都噴鼻血了」、「這身材也太好了吧」，還有人哀嚎「爽到大飛」。

曬出美照的同時，楊晨熙也透露最近少穿泳衣的原因，原來是前陣子稍微發胖了一點，以至於不好意思展露身材，但現在已經又順利瘦下來。

▲楊晨熙中空泳裝。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

▲楊晨熙最近頻被問「去《玩很大》怎麼都沒有泳裝」。（圖／翻攝自楊晨熙Instagram）

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