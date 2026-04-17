2個月前才放閃！劉書宏突嘆「謝謝曾經的美好」爆情變　經紀人發聲了

記者蕭采薇／台北報導

男星劉書宏2個月前才在社群網站上曬出與女伴的親密合照，疑似爆出新戀情，沒想到今（16日）他突然發出一段感性文章，寫下：「每一個人都值得被好好對待，好好愛自己，才有能力去愛別人，謝謝曾經的那些美好，造就了今天的自己。」字裡行間流露出一絲低落，立刻引發外界揣測，懷疑他是否與先前的女伴感情生變。

▲劉書宏發文引起揣測。（圖／翻攝自IG）

經紀人火速澄清：單純有感而發，與感情無關

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對於突如其來的「情變」傳聞，《ETtoday星光雲》求證劉書宏經紀人，對方隨即給出回應澄清：「謝謝妳關心書宏，他是比較感性的人，就單純最近心境有感而發，當下有什麼樣的心情就會分享給大家。」經紀人也強調，劉書宏的社群平台算是一個抒發情緒的出口，這次的發文純粹是心情抒發「跟感情無關」，直接打破了情變的傳言。

回顧超閃慶生文！「兔頭女伴」曾引茵聲驚呼

回顧這段備受關注的感情狀態，劉書宏在2個月前為母親慶生時，曾感性寫下：「媽，謝謝妳包容我的壞脾氣⋯⋯今晚的我很幸福，因為我愛的人都在。」當時他特地用小兔子貼圖遮住身旁女伴的正臉，但兩人親密摟抱的舉動早已藏不住粉紅泡泡，就連前女友茵聲都忍不住現身留言區驚呼「哎喲」，讓兩人關係更加撲朔迷離。

▲劉書宏一月時發文，透露有了相處中的對象。（圖／翻攝自劉書宏IG）



當時劉書宏的經紀人曾透露，照片上的女子的確是他正在相處中的對象，礙於女方是圈外人且十分優秀，書宏想要好好保護對方，不想給女方太大壓力與關注。至於是否已經確立「女朋友」關係？當時經紀人未把話說死，僅低調表示還需要多給兩人一點時間與空間。