阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

娛樂中心／綜合報導

阿翔背叛結婚8年老婆，劈腿謝忻引發群眾怒火，在記者會上直言妻子得知消息後非常震驚難過，之後卻露出嬉皮笑臉的態度，被網友痛批「輕浮」、「沒誠意」，風波越演越烈。據悉，他目前已切斷和謝忻所有聯絡，在家努力哀求老婆原諒，希望雙方不要走上離婚一途。

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據《中國時報》報導，阿翔在結束《綜藝大集合》錄影後，回到家修補婚姻關係，據經紀人透露，他在從台中搭車回台北的路上不斷落淚，情緒看起來陷入低潮，而他第一優先要平復的就是家人的感受，正在積極求得老婆原諒，也試圖處理3個孩子們的感受，也不想走上離婚一途。

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▲阿翔求妻子原諒（圖／記者呂佳賢攝／翻攝自Grace臉書）



而謝忻則是神隱至今，接連取消民視《綜藝大集合》以及三立《綜藝玩很大》外景錄影工作，《ETtoday星光雲》記者當時致電謝忻，她也首度談及此事，並語帶哽咽表示：「一切交給經紀公司處理，謝謝關心！」僅以14個字回應。

直到13日晚間，謝忻終於發表親筆信，向阿翔老婆Grace道歉、懺悔。她在手寫道歉信中寫道：「情感越了不可跨越的那條線。」對比阿翔公開道歉時表示：「那條線沒有拿捏好。」看來兩人都對「那條線」很有感，連道歉都同款，仍無法平息網友怒火。

▲謝忻 。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）