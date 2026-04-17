《新紮師兄》潘宏彬驚傳病逝享壽63歲！　曾與梁朝偉、劉青雲飆戲

記者張筱涵／綜合報導

香港演藝圈再傳憾事。第44屆香港電影金像獎紀念特刊近日曝光，當中列出今年辭世的影人名單，資深演員潘宏彬名列其中，享壽63歲，消息引發外界關注與不捨。

▲潘宏彬離世，享壽63歲。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



據港媒《香港01》報導，潘宏彬出身於無線電視（TVB）第10期藝員訓練班，與劉德華、梁家輝、徐錦江等人同期受訓，星光熠熠。他在1984年參演經典劇集《新紮師兄》，與梁朝偉、劉青雲同台演出，憑劇中角色嶄露頭角，之後陸續參與《獵鷹》、《鹿鼎記》等多部人氣作品，累積穩定演藝實力。

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曾來台發展 跨足影視圈多領域

除了在香港發展，潘宏彬也曾於1988年前往台灣拓展事業，參與《射鵰英雄傳》、《情在天涯》等戲劇演出，逐步打開知名度。除了電視劇，他也投入電影領域，代表作品包括《靚妹仔》、《彩雲曲》等，展現多元演技。

不過潘宏彬在1998年選擇淡出演藝圈，轉行投入房地產相關工作，人生重心轉向其他領域。直到2014年才短暫回歸影壇，在電影《微交少女》中再度現身，重現當年經典角色，讓不少影迷驚喜。

與劉德華昔日交情深厚 後傳疏遠

值得一提的是，潘宏彬與天王劉德華因同為訓練班學員結識，兩人畢業後多次合作，私下交情深厚，甚至曾有「同住一屋」的親密關係。不過，隨著潘宏彬轉行房地產，兩人生活圈逐漸分開，關係也被指漸行漸遠。過去劉德華結婚時，潘宏彬曾因與其舊識關係成為媒體關注對象，但他始終未對相關話題多作回應，外界亦一度傳出兩人已多年未聯絡。