信任變傷害？早川小百合寫真發行突喊卡　坦言合約出包

記者張筱涵／綜合報導

曾在台灣發展多年的日本主播早川小百合，原定於4月30日推出的第二本個人寫真書《百合盛開時（百合が咲くころ）》，15日突發出中、日文雙語「重要公告」，宣布作品將延期發行，並坦言在製作過程中發現自身合法權益未獲妥善保障，目前已委任律師處理相關事宜，引發關注。

▲早川小百合原定4月30日推出第二本寫真。（圖／翻攝自Instagram／sayuring1006）

寫真集延期 坦言「權益未受保護」

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早川小百合在聲明中表示，感謝粉絲長期以來的支持，但由於寫真集製作過程中出現程序調整，需要大家再多給她一些時間。她進一步透露，自己是在過程中才發現，相關合作中「合法權益並未受到應有的保護」，並直言這與當初過於信任合作夥伴、忽略合約細節有關，讓她感到相當自責與難過。

她強調，《百合盛開時》不只是作品，更是與粉絲之間最珍貴的「寶物」，也是她傾注心力的心血結晶，因此不希望在權益不明、甚至可能影響作品價值的情況下，草率將作品推出。

已委任律師 盼以更負責任姿態回歸

對於後續處理，小百合表示目前已正式委任律師，將全力爭取應有的公正與權益。她指出，此舉不僅是為了保護作品本身，也希望未來能以一個「更負責任、值得信任的樣子」再次站在大家面前。

最後她也向支持者喊話，希望大家能再給她一些時間，「一定會克服這次的考驗，以最完整、最溫暖的樣貌，把這份心血呈現給大家。」

▲早川小百合發出重要公告。（圖／翻攝自Instagram／sayuring1006）



出道10年重要作品 原定記錄台灣人生

事實上，《百合盛開時》是早川小百合出道10周年的重要作品，記錄她從初到台灣的青澀，到逐漸成熟自在的轉變，以及在台灣生活超過2500天的點滴回憶。她曾形容，這本寫真不只是影像紀錄，更像是人生的一段縮影。