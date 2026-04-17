鄭嘉睿遭霸凌退啦啦隊　「加害者發聲道歉」聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）近日辭退啦啦隊身份，同時也發文坦言，自己遭受某球團外包體育行銷公司組長A某言語羞辱及精神壓迫，消息一出，引發台韓網友關注與聲援。為此，A某事後透過IG發文道歉了，貼文曝光後，再度掀起討論。

▲鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

A某在IG的發文一開頭便向鄭嘉睿及各界致歉，同時也宣布正式退出所有第一線工作並辭職。他坦言，因為聽到鄭嘉睿在會議中，說出令他無法理解的話，所以才會在失望之餘，當場對女方大發雷霆。面對網路上排山倒海的批評，A某請求大眾將所有責難指向他個人即可，並承諾未來會以更謙卑的姿態生活，深深反省自己情緒失控造成的後果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲加害者PO文道歉鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／withhopego）

此前，鄭嘉睿15日在社群發文透露，自己在工作時被當眾謾罵、受到言語暴力，「要認為是我做了什麼該挨罵的事，或是我的錯，實在無法令我信服，因恐懼感作祟，直到比賽前一刻，我都在廁所裡不停哭泣。」她雖然想撐到比賽結束，但還是被對方強迫離開，「對於沒能遵守與喜愛我的各位之間的約定，我感到非常抱歉。」