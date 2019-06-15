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阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻激吻阿翔被拍到後，被冠上「小三」罪名，成為各界砲轟對象，更被抓出兩人過去多次隔空傳情的曖昧紀錄。又有網友發現，謝忻的臉書名稱自稱「外景小公主」，而阿翔平常稱呼老婆Grace也就是「小公主」，正宮小三的暱稱剛剛好都是同一個。

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阿翔2年前在臉書某一集的「控制哥直播」，是替老婆Grace宣傳新開的服飾店，當時就邀請謝忻、莎莎、小嫻等人現身力挺，原本是Grace坐在最靠近阿翔的位置，但玩遊戲過程中，謝忻要求換位，Grace就坐到右邊去，夾在莎莎和小嫻中間，自己則是坐在剛剛Grace的位置上，最後是網友反應阿翔應該和老婆坐在一起，謝忻才起身換位。

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▲謝忻和阿翔夫妻2年前曾同框。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲謝忻和阿翔夫妻2年前曾同框。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

而阿翔在影片中甜蜜稱呼老婆是「小公主」，意外曝光了老婆的暱稱，但有網友發現，私底下暱稱是「小公主」的Grace，竟然撞名小三謝忻，謝忻的粉絲團名稱正好也是「外景小公主」，兩人的暱稱不謀而合，再度引起不小議論：「連小名都取一樣是剛好嗎？」

▲謝忻和阿翔夫妻2年前曾同框。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲阿翔老婆（右2）坐在邊邊。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲謝忻和阿翔夫妻2年前曾同框。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲謝忻也叫小公主。（圖／翻攝自謝忻粉絲專頁）

偷情事件爆發後，阿翔、謝忻雙方Instagram發文不斷被挖出，許多PO文都被懷疑隱晦傳情，例如女方寫下「我說／我沒事，你先忙。中間刪減了一行又一行的澎湃巨浪」，男方同一天便寫「你嘴裡說著沒事，沒事，其實我好心疼」；此外，阿翔Instagram關注2個星座分析粉絲團，卻只有自己的雙魚座和謝忻的射手座，種種細節都引起議論。

疑似是不想再多受關注，阿翔在14日下午悄悄關閉Instagram，目前已經無法被其他人查看。他稍早被目擊出席大女兒幼稚園畢業典禮，雖然一直熱情跟小孩揮手，但和身旁的老婆Grace則互動冷淡，神情也顯得凝重，還在努力修補跟家人的關係當中。

▲謝忻和阿翔夫妻2年前曾同框。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲網友要求謝忻和阿翔老婆換位。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）
  

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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