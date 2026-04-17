超大咖男神參加白沙屯媽祖進香！　狂被認出要合照…秒變打卡景點

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡與郭家瑋為人文宗教電影《農曆三月二十三》演唱主題曲〈半途中〉和〈常與非常的我〉，歌曲都展現「團結、守護、同行」的信仰精神，經各體系宮廟主委一致決議，正式成為今年度朝天宮進香、北港媽遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境等重要遶境盛事之音樂主題曲和加油曲。

▲▼畢書盡、郭家瑋參與白沙屯媽祖進香。（圖／索尼提供）

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而畢書盡與郭家瑋也在昨天前往北港，親自感受媽祖進香盛況，他們與《農曆三月二十三》男主角楊子儀在現場發放應援物品，兩人與信眾一起踏上進香之路，還播放他們的歌聲陪伴大家一起走，兩人說：「希望能帶給大家往前走的力量。」

郭家瑋的奶奶是白沙屯媽祖的忠實信眾，但卻和畢書盡一樣是第一次參與進香，現場見證媽祖三進三退的震撼場面，因信眾爭相目睹這個畫面，兩人也被擠到差點沒有空間可以站立，畢書盡表示：「真的會感受到民眾對信仰的熱情，心中很感動。」郭家瑋也說：「我也是第一次這麼近看到媽祖，也跟媽祖許了願，真的很開心。」

▲畢書盡、郭家瑋宣傳電影《農曆三月二十三》主題曲〈半途中〉和〈常與非常的我〉。（圖／索尼提供）

兩人在應援站發放茶飲和乾洗澡給參與進香活動的民眾，不斷被認出，成為合照的打卡點，直呼感受到現場民眾滿滿的熱情，畢書盡說：「見到大家都是很真誠、很友善、很可愛的。」進香過程也感受到民眾滿滿的熱情，拿滿各種結緣品、食物，兩人開心表示，跟大家一起走進香，很像一路上交到很多朋友，大家都有同一個目標，同一個信念，異口同聲說：「很喜歡這種氛圍。」