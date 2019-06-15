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阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔在爆發偷吃風波後，至今還在求得家人原諒，但14日他和老婆Grace仍一起出席女兒的畢業典禮，被拍到互動冷淡的模樣。另外又有網友在「爆廢公社」PO出兩人在畢典上和女兒合照的照片，意外發現Grace打扮超辣，背影更是讓人直流口水，歪樓大讚：「正宮還是完勝～」

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有網友在「爆廢公社」分享在畢業典禮上巧遇阿翔夫妻的側拍照，只見夫妻倆站在女兒身後，留下一家三口的合影，但兩人雙手都搭在女兒身上，彼此互動看起來有些不自然，不過該網友看到Grace的背影，忍不住大讚：「背影很熟悉；正宮還是完勝～正宮辛苦了！！」

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▲阿翔夫妻現身畢業典禮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲阿翔夫妻現身畢業典禮。（圖／翻攝自爆廢公社）

原來Grace當天穿著一件灰色長紗裙，上半身則是黑色露背小可愛，背面的大U挖空露出她整片美背，還有兩條線交叉設計增添幾分性感風味，更加凸顯纖細腰線，背影宛如少女般迷人，根本看不出來是3個孩子的媽。

網友們見了，也紛紛歪樓大讚「正宮最強反擊：打扮得還是要美」、「我覺得正宮能擁有更好的」、「正宮就是辣」、「正宮這背影強太多了」，但也有人心疼Grace飽受煎熬卻還是得為了孩子和偷腥老公一起現身，還附上哭哭圖案表示辛酸，「正宮肯定強顏歡笑」、「為了孩子有時候都得原諒」。

▲阿翔夫妻現身畢業典禮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲阿翔夫妻現身畢業典禮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲阿翔老婆身材超辣。（圖／翻攝自Grace臉書）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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