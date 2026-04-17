舒淇慶50歲生日「林熙蕾曬舊照」　青澀模樣曝光網驚：太美

記者王靖淳／綜合報導

金馬影后舒淇16日歡度50歲生日，身為好姐妹的女星林熙蕾，也不忘透過社群發文，除了曬出兩人的青澀舊照之外，同時也感性寫下生日祝福。貼文及照片曝光後，立刻掀起大批網友朝聖按讚。

▲舒淇昨（16）日50歲生日。（圖／翻攝自Instagram／kellyhlin）

林熙蕾在貼文中調皮地以「老公」來稱呼好友舒淇，甜蜜寫下「Happy birthday to my forever。」除了溫馨的告白，林熙蕾也不忘幽默地調侃兩人的日常相處模式。她在文中特別提到，要感謝這位「老公」舒淇一直以來那種「聒噪的陪伴」，字裡行間流露出好友之間最放鬆、最真實的相處點滴。

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▲林熙蕾發文祝舒淇生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／kellyhlin）



面對林熙蕾熱情的發文，壽星舒淇也迅速在貼文下方現身，用同樣親暱的稱呼回應好友：「謝謝老婆。」貼文及照片曝光後，除了湧入大批網友留言寫下生日祝福之外，同時也紛紛讚道「都太美了」、「一直都是甜美系」、「看著還是20多歲，好年輕好美」，引發熱議。

▲林熙蕾稱舒淇老公。（圖／翻攝自Instagram／kellyhlin）