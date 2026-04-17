王祖賢曬上班Vlog！　溫哥華豪宅、煮茶待客全曝光

▲王祖賢分享上班Vlog，帶著愛犬「智悟」去吃早餐，還在店裡燒艾絨。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

圖文／鏡週刊

「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大，去年起在溫哥華開設艾灸館。近日她在社群網站分享自己的上班Vlog，讓粉絲一窺她的一天生活。

每天必喝這一杯？ 她的上班儀式曝光？

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王祖賢17日在小紅書分享一段影片，紀錄她平常打理小店的日常。影片一開始是早上8點，她在溫哥華的家裡，起床後幫愛犬「智悟」做早餐，她表示，很喜歡給智悟做飯的過程，很享受，說道：「滿足小狗的期待其實是一件很治癒的事情」。可見她的住家裝潢簡約，採光極佳，有木頭地板，感覺相當舒適。

▲王祖賢在溫哥華的家裡，起床後跟「智悟」打招呼。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢在廚房裡幫智悟準備食物。（圖／翻攝小紅書）

早上9點，她帶著智悟去吃早餐，表示自己每天一定要喝咖啡。到了9點半，她開車上班去，直言特別喜歡上班的路上，因為四季都是不一樣的風景。

抵達艾灸館後，王祖賢在9點45分開始做開店前的準備，首先要為客人轉被養生茶，「希望大家來到店裡會有特別溫暖的感覺」。接著她開始燒火龍灸，親自為客人服務。仔細看她的艾灸館，處處充滿禪意，就如她的人一樣。

▲王祖賢早上9:00出門吃早餐。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢透露，每天一定要喝咖啡。（圖／翻攝小紅書）

從女神到老闆娘？ 王祖賢親做艾灸待客？

王祖賢提醒：「如果你們要去做艾灸，一定要先跟理療師，提前溝通自己的身體狀況，這樣子才好繼續幫你們做很正確的理療。」最後她分享：「開店也是一種看到世界的方式，每天接觸不同的人，總有體悟出一些道理，每次在治癒別人的時候，我其實自己也覺得非常的治癒。」

▲王祖賢在艾灸館裡，親自為客人準備養生茶。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢親自燒火龍灸。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢親自為客人服務。（圖／翻攝小紅書）

影片曝光後，粉絲們直呼「這年頭還能在小紅書看到王祖賢的Vlog」「我小時候你頭髮就這麼多，為什麼我現在頭髮掉光了，你頭髮還是這麼多」「天啊！王祖賢親自為你煮茶」「還是那麼美」「永遠的女神」。



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