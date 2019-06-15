純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

記者田暐瑋／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）男女主角間的愛情讓人神往，沒想到現實中也促成一段浪漫邂逅！一名女網友被朋友放鳥，只好一個人到電影院看《阿拉丁》還不小心睡著，驚醒後竟發現旁邊坐著的183公分帥哥緊緊牽著自己的手不放，還十指交扣，但最後一句話也沒留下就離開，她上網拜託網友幫尋人，偶像劇發展讓網友們超興奮。

一名來自馬來西亞的女網友在「UTAR Confessions」粉絲團上分享看電影的豔遇，因為被朋友放鴿子，只好自己去看《阿拉丁》，但沒人陪太無聊，她看著看著就睡著了，20分鐘後她醒來，竟發現自己的手和旁邊的帥哥十指交扣，她試著想把手抽出來，但對方抓得太緊，只好就這樣被牽著一直到電影結束。

▲女網友看阿拉丁睡著。（圖／翻攝自UTAR Confessions粉絲團）



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電影結束後，帥哥就放開手轉身離開，女網友看著對方背影，心裡還醉陶陶的，她形容對方目測183公分，穿著牛仔外套，看起來相當有型，她後悔說：「為什麼你不留聯絡方式給我～」而這篇貼文引起網友熱烈迴響，沒想到過沒多久，她真的透過網路力量找到對方。

過了12小時，女網友又再度發文報喜，原來她已經在上一篇貼文的按讚名單中，找到了和她牽手的那個帥哥，對方也主動邀約要一起吃飯，兩人討論過後，決定從朋友開始做起，她也感謝那天放鴿子的朋友：「最後，我很慶倖（幸）那一天我朋友放我飛機，我才會覺得無聊睡著，遇見我的小哥哥 ！」

▲女網友找到牽手帥哥。（圖／翻攝自UTAR Confessions粉絲團）

這個美麗的邂逅引起正反兩派網友評論，有人認為這就是命運，希望兩人可以有好的發展，但也有人直言，其實那個男生只是想吃豆腐，「如果他不帥的話你早就報警了對嗎」、「如果是醜八怪就不是這樣了」，還有人放錯重點說：「重點是你看阿拉丁會睡著？！」

▲網友反應。（圖／翻攝自UTAR Confessions粉絲團）