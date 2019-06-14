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阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔偷吃風波進入第3天，雙方當事人都已出面道歉，卻止不住各界怒火。有網友化身鍵盤柯南，發現阿翔IG的追蹤名單中，只有追蹤雙魚座和射手座的星座分析粉絲團，而雙魚座是他本人，謝忻則是射手座，但他老婆的摩羯座卻沒有追蹤，網友一看更氣：「完全沒把老婆放心上！」

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有網友發現，阿翔IG的追蹤名單中，出現2個星座分析粉絲團帳號，一個是阿翔的雙魚座，另一個則是謝忻的射手座，卻沒有追蹤老婆Grace的摩羯座，似乎是想多多研究了解謝忻的個性，顯見對謝忻關懷頗深。

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▲阿翔IG追蹤露餡。（圖／翻攝自阿翔IG）

▲阿翔IG追蹤露餡，只有追蹤自己和謝忻的星座分析。（圖／翻攝自阿翔IG）

謝忻沈默一日，13日晚間在官方臉書貼出手寫道歉信，沉重寫著「首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。」愧對友情並承認跨越線，「我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。」

其實兩人傳情已經不是同一遭，日前有網友抓包謝忻在5月24日發文：「我說／我沒事，你先忙。中間刪減了一行又一行的澎湃巨浪。」而阿翔在同一天也在社群上貼文：「你還好嗎？扭蛋機，最長的一句話，扭蛋像人生，不能重來，但，今天的重點是，這一台6公斤，那麼沉重，你嘴裡說著沒事，沒事，其實我好心疼。」似乎是在回應謝忻。

▲阿翔IG追蹤露餡。（圖／翻攝自阿翔IG）

▲阿翔和謝忻傷害了正宮Grace。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

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