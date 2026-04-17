ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃沐妍不到1個月就要生「還跑馬拉松」
人生必學的3個「惡人特質」
邵庭舊疾發作「老公一句話」讓她失控大哭
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李多慧昔跳啦啦隊遭霸凌孤立！　「躲回老家3個月」內幕起底

記者王靖淳／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）近日辭退啦啦隊身份，同時也發文坦言自己遭受職場霸凌，消息一出，引發台韓網友關注與聲援。事實上，李多慧過去也曾遇過類似的情況，甚至一度不想繼續跳啦啦隊。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

據了解，李多慧過去在韓國職棒擔任啦啦隊期間，曾因人氣實在太旺，光芒甚至蓋過場上的球員，意外遭到輿論攻擊與同儕間的集體霸凌。這段遭受孤立的經歷，對李多慧造成了打擊，甚至讓她一度產生了退出與應援舞台的念頭，後來她把自己關在家長達三個月的時間，後來選擇離開家鄉，跨海來到台灣重新開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

▲鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

此前，鄭嘉睿15日在社群發文透露，自己在工作時被當眾謾罵、受到言語暴力，「要認為是我做了什麼該挨罵的事，或是我的錯，實在無法令我信服，因恐懼感作祟，直到比賽前一刻，我都在廁所裡不停哭泣。」她雖然想撐到比賽結束，但還是被對方強迫離開，「對於沒能遵守與喜愛我的各位之間的約定，我感到非常抱歉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李多慧味全龍啦啦隊小龍女鄭嘉睿

推薦閱讀

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

18小時前

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

4小時前

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香！　狂被認出要合照…秒變打卡景點

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香！　狂被認出要合照…秒變打卡景點

5小時前

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」零腳本全靠臨場　見面緊擁惹淚

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」零腳本全靠臨場　見面緊擁惹淚

9小時前

《新紮師兄》潘宏彬驚傳病逝享壽63歲！　曾與梁朝偉、劉青雲飆戲

《新紮師兄》潘宏彬驚傳病逝享壽63歲！　曾與梁朝偉、劉青雲飆戲

9小時前

艾莉絲近照「遭指感覺不一樣」　釣出本人揭真相：沒有用濾鏡

艾莉絲近照「遭指感覺不一樣」　釣出本人揭真相：沒有用濾鏡

21小時前

2個月前才放閃！劉書宏突嘆「謝謝曾經的美好」爆情變　經紀人發聲了

2個月前才放閃！劉書宏突嘆「謝謝曾經的美好」爆情變　經紀人發聲了

6小時前

郁方挨轟罵錯人！痛心剴剴案判決遭質疑…怒嗆：想罵誰就自己去罵

郁方挨轟罵錯人！痛心剴剴案判決遭質疑…怒嗆：想罵誰就自己去罵

8小時前

夏語心出國脫了！「六塊肌超猛」解放比基尼：亞洲男可能覺得太恐怖

夏語心出國脫了！「六塊肌超猛」解放比基尼：亞洲男可能覺得太恐怖

4小時前

鄭嘉睿：韓啦啦隊沒有基本人權！　長期遭威脅「弄死你」淚訴黑暗面

鄭嘉睿：韓啦啦隊沒有基本人權！　長期遭威脅「弄死你」淚訴黑暗面

9小時前

閃爆！反町隆史帶菜菜子遊香港　豪砸40萬「搶Jennie同款包」寵妻

閃爆！反町隆史帶菜菜子遊香港　豪砸40萬「搶Jennie同款包」寵妻

10小時前

被票選「最虛偽藝人」第一名！　陳曉東無奈發聲：我只是喜歡笑

被票選「最虛偽藝人」第一名！　陳曉東無奈發聲：我只是喜歡笑

12小時前

熱門影音

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談

梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談
全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團

瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團
IU.邊佑錫曝吻戲幕後　親到臉頰全是鼻印＞／／／＜

IU.邊佑錫曝吻戲幕後　親到臉頰全是鼻印＞／／／＜
被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋

被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
馬力歐常客串戲劇　吐心聲：誰想當彩蛋！

馬力歐常客串戲劇　吐心聲：誰想當彩蛋！
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

看更多

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前10

他們把「臭豆腐泡麵」帶回日本嚇傻　主唱：在2樓都聽到慘叫聲

46分鐘前13

鄭嘉睿遭霸凌退啦啦隊　「加害者發聲道歉」聲明全文曝光

51分鐘前0

王祖賢曬上班Vlog！　溫哥華豪宅、煮茶待客全曝光

1小時前0

羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」！　真實關係露面全說了

1小時前48

李多慧昔跳啦啦隊遭霸凌孤立！　「躲回老家3個月」內幕起底

2小時前10

鄭宜農唱遍全球9城市要回台灣了！　還受邀幫日本電影唱主題曲

2小時前0

RUSH BALL登台開唱「夢幻卡司公布」　孝琳5月來台見粉絲

2小時前23

舒淇慶50歲生日「林熙蕾曬舊照」　青澀模樣曝光網驚：太美

3小時前22

Jisoo哥爆性侵！受害女求救訊息曝：他會殺了我　竟威脅散佈私照

3小時前10

信任變傷害？早川小百合寫真發行突喊卡　坦言合約出包

讀者迴響

熱門新聞

  1. 閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯
    18小時前149
  2. Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光
    4小時前243
  3. 超大咖男神參加白沙屯媽祖進香　秒變打卡景點
    5小時前2210
  4. 淡出10年！曲家瑞「為小S復出」
    9小時前169
  5. 潘宏彬驚傳病逝享壽63歲！
    9小時前164
  6. 艾莉絲近照「遭指感覺不一樣」
    21小時前82
  7. 劉書宏嘆「謝謝曾經美好」爆情變
    6小時前1
  8. 郁方挨轟罵錯人！痛心剴剴案判決遭質疑　震怒發聲
    8小時前2615
  9. 夏語心出國脫了！
    4小時前1610
  10. 鄭嘉睿長期遭威脅「弄死你」淚訴黑暗面
    9小時前1813
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合