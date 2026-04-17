李多慧昔跳啦啦隊遭霸凌孤立！　「躲回老家3個月」內幕起底

記者王靖淳／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）近日辭退啦啦隊身份，同時也發文坦言自己遭受職場霸凌，消息一出，引發台韓網友關注與聲援。事實上，李多慧過去也曾遇過類似的情況，甚至一度不想繼續跳啦啦隊。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

據了解，李多慧過去在韓國職棒擔任啦啦隊期間，曾因人氣實在太旺，光芒甚至蓋過場上的球員，意外遭到輿論攻擊與同儕間的集體霸凌。這段遭受孤立的經歷，對李多慧造成了打擊，甚至讓她一度產生了退出與應援舞台的念頭，後來她把自己關在家長達三個月的時間，後來選擇離開家鄉，跨海來到台灣重新開始。

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▲鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

此前，鄭嘉睿15日在社群發文透露，自己在工作時被當眾謾罵、受到言語暴力，「要認為是我做了什麼該挨罵的事，或是我的錯，實在無法令我信服，因恐懼感作祟，直到比賽前一刻，我都在廁所裡不停哭泣。」她雖然想撐到比賽結束，但還是被對方強迫離開，「對於沒能遵守與喜愛我的各位之間的約定，我感到非常抱歉。」