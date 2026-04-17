夏語心出國脫了！「六塊肌超猛」解放比基尼：亞洲男可能覺得太恐怖

記者潘慧中／綜合報導

夏語心儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站上傳一系列於日本宮古島度假的照片，難得解放比基尼，窈窕身材立刻吸引不少人按讚！

▲夏語心正在日本度假。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



照片中，可以看到夏語心單穿白色比基尼，上半身是經典的掛脖設計，下半身泳褲兩側帶有俏皮的綁帶，正面則點綴些微紅線刺繡花紋，展現清爽的視覺效果。

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▲▼夏語心難得解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



除了搶眼的造型，夏語心極其自律的體態更成為大眾焦點。對著鏡子自拍時，她秀出了緊實的手臂和腹肌線條，腰身更是不見一絲贅肉，渾身散發出自信氣場。

▲夏語心辣秀結實體態。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



在Instagram限時動態分享另一組比基尼照時，夏語心還是忍不住秀出好不容易練出來的六塊肌，「亞洲男生的審美觀可能覺得這樣太恐怖，等等藏起來，沒事不會讓它出現的。」

▲夏語心展現好不容易練出來的六塊肌。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）