老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔劈腿謝忻，最大的苦主莫過於愛情長跑10多年的妻子Grace，Grace得知老公出軌時相當震驚，至今尚未出面。有網友翻出Grace在2018年坦言「阿翔婚前婚後差很多」，更因為阿翔沒有把她重視的事情放心上，氣得難過落淚。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

Grace一直是《媽媽好神》的媽媽班底之一，2018年3月她在節目上表示，因為自己非常重視睡眠，對枕頭也非常挑剔，平常沒事就很喜歡買枕頭，就連出國都要帶上專用枕頭，某次一家人要回花蓮娘家，阿翔負責收行李卻獨獨忘記帶上她的枕頭。

請繼續往下閱讀...

▲Grace抱怨阿翔。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



發現自己最重視的枕頭被遺忘，Garce當場難過地眼眶泛淚，氣得指責阿翔：「你真的太過分了！」她直言因為枕頭對自己非常重要，阿翔婚前記得，婚後卻忘記這件事，忍不住說出重話：「我覺得你婚前婚後差很多！這個旅程基本上一半已經毀了。」

Grace在阿翔劈腿風波爆發後，並未針對此事發言，但她早在上個月初就曾感慨發文，「人生最不該被勉強的人－是自己。」文中提到，好穿的鞋如遇見合適的伴侶，將不合腳、會磨難疼痛、令你傷心的，都勇敢丟棄！！」

▲Grace抱怨阿翔。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



用鞋子是否合腳比喻夫妻婚姻，當時看並未引發網友聯想，但如今回頭再看，卻不免將這段話和Grace現在的處境連在一起，有粉絲特別在底下留言：「感覺得出來妳一直在隱忍著，就只是雙破鞋，就丟了吧！」也有網友察覺或許Grace早已知情婚姻變調，心疼地說：「妳好辛苦，早明瞭還忍氣吞聲。」

►謝忻發文告白阿翔「我愛你」！ 激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

►謝忻狂踩正宮Grace地盤！ 「該來的還是要來」網截圖罵翻：心機超重

▲阿翔和老婆長跑10年。（圖／翻攝自Grace臉書）