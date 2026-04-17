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淡出10年！曲家瑞「為小S復出」零腳本全靠臨場　見面緊擁惹淚

記者張筱涵／綜合報導

藝術家曲家瑞睽違螢光幕近10年，近日驚喜現身節目《小姐不熙娣》，與主持人小S（徐熙娣）久違同框，不僅勾起觀眾滿滿回憶，更因真情流露與失控互動，在網路掀起熱烈討論。

▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

▲曲家瑞上《小姐不熙娣》和小S、派翠克共度一段瘋狂時間。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

曲家瑞16日發文表示，自己離開電視圈將近10年，這次因節目邀請毫不猶豫答應回歸，直言「十年不見，與小S的默契不減反增」，兩人見面幾乎沒有腳本，現場直接開聊，笑淚交織，甚至在她的工作室裡上演一連串「大鬧」橋段，氣氛既溫暖又瘋狂。

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擁抱畫面曝光　網喊「看了想哭」

從曝光畫面可見，曲家瑞與小S一見面便深情擁抱，兩人閉眼緊抱、情緒激動，真摯情感感染全場，也讓觀眾直呼「這擁抱太真誠」、「看了直接想哭」、「好有愛的畫面」。

不少粉絲更回憶起過去《康熙來了》時期，感性表示「曲老師一直是最愛的來賓之一」、「能再看到兩人合體真的很感動」，掀起一波回憶殺。

▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

▲曲家瑞和小S緊擁的模樣讓許多粉絲感動。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

派翠克為藝術「脫了」　即興創作笑翻全場

節目中另一大亮點，則是主持人派翠克為了藝術「犧牲形象」，當場脫衣成為人體畫布，讓曲家瑞與小S即興作畫。畫面中兩人直接在他身上塗抹鮮豔顏料，邊創作邊笑成一團，現場氣氛嗨到最高點。

派翠克事後也在留言區笑說「太瘋的夜晚」，曲家瑞則幽默回應關心：「你全身的顏料都有洗掉嗎？」互動逗趣。

▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

▲曲家瑞和小S將顏料塗在派翠克身上並轉印在畫布上。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

讚小S「最愛的女性代表」　告白：I Love You

曲家瑞也在文中大方告白小S，稱她是自己「最愛的女生，也是最欣賞的女性代表」，盛讚對方的自信、機智與不按牌理出牌的魅力，「無人能及」，更直呼「I Love You」，展現深厚情誼。此外，她也提到，這次能「一個人獨享小S」格外珍貴，形容整段錄影過程既溫暖又瘋狂，是難得的回歸體驗。

▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）▲▼曲家瑞 小S 派翠克。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

▲曲家瑞透露全程沒有腳本，都是和小S、派翠克臨場發揮。（圖／翻攝自FACEBOOK／曲家瑞）

網讚狀態驚人　「越來越年輕」成焦點

除了節目內容引發關注，曲家瑞的外型狀態同樣成為話題，許多網友大讚「越來越年輕」、「完全不合理的美」，甚至稱她是「最有智慧又活得耀眼的女性代表」。不少觀眾也留言表示「有曲老師一定要看」、「最期待這一集」，期待這場睽違10年的合體再掀話題。

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