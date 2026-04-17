Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo哥哥又出事！他過去曾遭爆料偷拍性愛片，但後來Jisoo哥否認，並表示會透過法律捍衛清白。怎料，南韓近期又發生一起一名女直播主險遭性侵案件，嫌犯姓金又是知名女團成員的哥哥，馬上被網友猜測疑似是「Jisoo親哥」，該名直播主被帶回家後，躲進男生家裡廁所求救，警方破門將男生上銬後，逮捕畫面公開，掀起各界熱議。

▲Jisoo親哥被爆性侵，私約直播主家中試圖硬上。（圖／翻攝自《Channel A》、韓網）



根據《Channel A》報導，一名知名女子團體成員的哥哥被爆試圖性侵，他日前花了韓幣300萬元（約台幣6.4萬元）買下一名女BJ（直播主）的約會券，14日晚間與女生見面，在吃完飯、喝酒後，竟開始對女生動手動腳，甚至試圖在家中性侵女BJ。

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▲警方破門救人將金男上銬畫面曝光。（圖／翻攝自《Channel A》）



該名女BJ嚇到逃入廁所，緊急打電話給好友求救，好友幫忙報警後，警方到場上銬抓人。據受害者透露現場狀況：「他答應說『不會有身體接觸』，把我帶到家裡後，卻試圖要性侵。」警方釋出的畫面中，男子被上銬時，還不滿詢問「為什麼要把我上銬？」他否認試圖性侵，並解釋「我確實有摸，但說成是性侵太不合理了。」據了解，警方現在正在調查中，並考慮是否要申請拘捕令。

▲新聞下方留言指出金男疑似是Jisoo親哥。（圖／翻攝自《Channel A》）



只是韓媒雖沒公開男子的身份，只寫下「知名女子團體成員的親哥哥」，但有網友陸續分析出該男子疑似就是Jisoo親哥，如金連私人照片、婚禮照全都引起韓網熱議，令人驚訝的是，Jisoo親哥是已婚狀態，且與妻子育有女兒，如今捲入性侵疑雲、形象重創。

▲Jisoo親哥1年前就被爆過偷拍性愛片，但公司出面否認，加上爆料文章自己刪除，該事件不了了之。（圖／翻攝自joynews24）



事實上，Jisoo親哥2025年就曾被指控過拍攝性愛片，PO文者表示「我在跟Jisoo親哥發生關係時，被偷拍了性愛影片，直到後來才發現。」Jisoo哥哥甚至把影片傳給友人「交流」，令受害女崩潰不已，且文章更暗指當時Jisoo哥哥的妻子懷孕中，他也有跟其他女生亂來，只是後來該篇文章自己刪除了，後續不了了之。怎料事隔不到1年，Jisoo親哥捲入性侵直播主疑雲。

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