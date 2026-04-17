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鄭宜農唱遍全球9城市要回台灣了！　還受邀幫日本電影唱主題曲

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后鄭宜農今年攜「圓缺」概念巡迴唱遍美、澳、馬、日、韓全球九座城市後，無預警宣布將於7月17日在台北Legacy TERA加演最終場，為這趟「圓缺探究之旅」與家鄉歌迷共譜句點。她感性說：「帶著去外面征戰一回的故事和歷練，最終回到家裡回饋家鄉，對我來說是很有意義的事情，不管繞去哪裡，終點依然是家。」

▲▼ 鄭宜農宣布7月17日唱回台北。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

▲ 鄭宜農宣布7月17日唱回台北。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

演唱會定名《缺與圓之後 Inter-Phases》，鄭宜農以「中二」科學腦翻玩生物課本，將細胞分裂前的儲能階段「Interphase」加上破折號，象徵創作生涯的「分裂再進化」，「這就像細胞正在瘋狂複製DNA、累積能量，準備要爆發之前的最強儲能狀態！」她將這場演出視為邁向出道20週年的「承先啟後」里程碑，也是創作旅程的「下一個起點」。

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歌單上，鄭宜農坦言出道以來寫了太多關於世界及他人的觀察，「我的歌詞裡的『你』總是比『我』還多，活了39年後才發現，最不懂、最需要學習相處的，其實是自己。」這次歌單大量納入過往與近期創作，甚至加入許多「很久很久才會聽到一次」的歌曲，期許成為「更說出心內話的鄭宜農」。

▲▼ 鄭宜農宣布7月17日唱回台北。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

▲鄭宜農最近還獻唱日本電影的台語主題曲。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

喜事不只一件，鄭宜農獻唱日本電影《奈義日記》的台語主題曲〈路邊開花〉，隨著電影強勢入圍坎城影展主競賽，讓台語歌的優美韻味在國際影壇綻放，她開心直呼「間接沾光」，並感性表示：「應該也是第一次有其他國家的電影主題曲是台語歌，能讓大家更認識台灣這塊土地。」門票將於4月24日中午開賣。

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