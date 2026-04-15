限時抽！KKBOX風雲榜門票　超強卡司等你嗨翻小巨蛋

活動小組／綜合報導

想去小巨蛋朝聖年度最強音樂盛典嗎？不用辛苦搶票，看新聞就有機會抽到門票！《ETtoday 新聞雲》APP 推出《天天看新聞！抽你去看第 21 屆 KKBOX 風雲榜》活動 ，集結台、日、韓超強人氣卡司，包含 東海（DONGHAE）、LNGSHOT、告五人 Accusefive、盧廣仲、韋禮安、曾沛慈、QWER、黃偉晉、吳建豪等重磅陣容！即日起至 6 月 2 日，只要每天打開 APP 動動手指看新聞，就有機會把免費雙人門票帶回家 ！

▲夢幻陣容進攻小巨蛋，只要天天看新聞就有機會抽到KKBOX風雲榜門票。（圖／活動小組）

即日起至 6 月 2 日，只要登入《ETtoday 新聞雲》APP 並完成活動指定任務，就能獲得抽獎資格 。本次活動將抽出 9 組「雙人門票」 ，讓你和好友一起前進台北小巨蛋，近距離感受實力派歌手與偶像天團的震撼演出 。本次卡司不僅有韓流男神 東海（DONGHAE）、超強新人 LNGSHOT ，還有大勢女團 QWER，以及台灣金曲常客告五人、盧廣仲、韋禮安，與男神吳建豪、黃偉晉、實力派歌后曾沛慈 ，眾星雲集絕對不能錯過！想在 6 月 13 日與偶像見面嗎 ？每天累積閱讀篇數，完成次數越多，中獎機率越高 ！現在就拿起手機，開啟你的追星之旅。

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▲《第21屆KKBOX風雲榜》表演嘉賓名單。（圖／KKBOX提供）

《天天看新聞！抽你去看第 21 屆 KKBOX 風雲榜》

★活動期間： 即日起至 2026 年 6 月 2 日止

★活動任務：

1.登入或加入 《新聞雲 APP》 會員 。

2.完成 「東森購物網會員」 綁定（完成綁定即贈 300 枚東森幣） 。

3.於 APP 點選進入活動頁，按下 「我要參加」 。

4.每日閱讀新聞累積滿 25 篇，即可獲得一次抽獎資格 。

提醒：任務次數越多，中獎機會越多；進度統計將於隔日凌晨 1 點更新 。

★活動獎項：

1.KKBOX風雲榜門票：18張（9 組）

2.KKBOX首月免費方案序號：50組

★抽獎公告： 得獎名單將於 6 月 3 日 公告於活動專頁，並以 Email 通知得獎者 。

▲打開新聞雲APP，完成會員登入與東森購物會員綁定後，點擊頁面正下方的「活動」，進入《天天看新聞！抽你去KKBOX風雲榜》，點擊「我要參加」，就可以開始看新聞、累積抽獎機會！（圖／活動小組製）

《第 21 屆 KKBOX 風雲榜》

★演出日期： 2026/6/13（六）

★演出時間： 18:00～22:00（13:00-17:40報到兌換手環→16:30-17:45 開放憑手環入場）

★演出地點： 台北小巨蛋

※注意事項：本次活動採全面「實名制認證」，詳細兌票流程將另行通知得獎者，請務必確認個人資料、手機號碼及信箱需正確，中獎者需於指定時間內回覆資料造冊，逾期視同放棄入場資格，恕不補發。

※門票為非賣品，禁止轉售 。

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