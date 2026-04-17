Jisoo哥爆性侵！受害女求救訊息曝：他會殺了我　竟威脅散佈私照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo哥哥又出事！據韓媒報導，一名金姓男子15日凌晨在家中遭逮，罪嫌是試圖對直播主性侵，該名女性打電話向經紀人求救，警方破門救人，最終才沒釀出大禍。然而，這名金男後來被挖出疑似就是Jisoo哥哥，不僅如此，金男在被逮捕的同時，竟透過其他手段威脅受害女要將其私照散佈，惡行令人髮指。

▲一名女BJ遭金男試圖性侵，金男是知名女團成員的親哥哥。（圖／翻攝自《韓國日報》）



根據《韓國日報》報導，金男被逮之後接受警方調查，受害女竟收到不明訊息，內容威脅她「馬上就要公開照片了」、「你父母肯定會很傷心」、「如果你不直播躲起來的話，我就不公開照片」，金男疑似夥同A好友，傳訊威脅受害女。如今除了試圖性侵，還罪加一等包含威脅受害者。

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回溯整起案件，金男買了受害女BJ的約會券後，14日與女方約吃飯，結束晚餐後，他說：「我家離這裡只要5分鐘很近，要不要再喝一杯？」他更承諾「絕對不會碰妳」，最終兩人移動到了金男家裡，沒想到，到了家中後，金男態度突然大轉變，試圖性侵女生。

▲受害女提供自己的求救訊息，內容寫著「他好像會殺了我」、「救救我」。（圖／翻攝自《韓國日報》）



受害女BJ交出自己的訊息佐證，她躲進廁所後，馬上訊息經紀人，字句充滿恐懼，「拜託，現在強制要脫掉我的衣服」、「我真的好害怕，怎麼辦」、「他好像會殺了我」、「救救我拜託」，經紀人則是迅速回覆「位置，給我妳的位置」、「把門鎖起來等著」。

▲Jisoo親哥長相在韓網瘋傳中。（圖／翻攝自韓網）



最終警方成功找到女BJ的位置，破門入內時，只看到金男穿著吊嘎，他遭上銬時還反問「為什麼要銬我？」更辯稱：「我確實有摸，但說成是性侵太不合理了。」目前警方已經申請拘捕令。只是金男身份被指出就是Jisoo親哥，目前Jisoo方面暫無回應。