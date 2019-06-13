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何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！　1人保護60平民…17分鐘英勇片瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

香港反送中示威遊行，當局將此定義為暴動，出動警方鎮暴，導致近百人受傷，引發各界高度關注。向來關心政治的香港歌手何韻詩也參加遊行，更正面對峙全付武裝的大批警察，多次遭對方拿盾牌攻擊猛撞，她則是以孤身之力阻擋警察進入大樓驅趕示威者，勇敢舉動讓許多網友佩服。

何韻詩12日下午在臉書開直播，只見她正前方站滿一大群手拿盾牌的武裝警察，一開始她試圖和緩氣氛，但警察們突然迅速挺進，她一度被推擠到後方空地，等警察們再度停下後，影片中明顯能聽到有人憤怒吼叫：「快走！」但她從頭到尾語氣平和，還請找一位能代表對談的警察出面溝通。

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

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在第一次的溝通失敗後，警察再度粗暴地往前挺進，何韻詩又一次被推擠，她不斷強調彼此剛剛已經談好了一條界線，雙方不會越界爆衝，「等一下，等一下，你冷靜，你冷靜，阿sir我們剛才談好了，讓我說讓我說，你們這樣讓大家很恐慌！」

最後一位警察出面和何韻詩溝通，雙方也不再發生衝突，而有民眾在旁目睹一切，拍下何韻詩以一擋百保護示威者不被鎮壓的英勇身影，但也有不少網友擔心，紛紛留言「小心安全」、「不要硬碰硬」、「幸好雙方都還算冷靜，沒有造成嚴重受傷」。

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

▲何韻詩和好友們保護示威者。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

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何韻詩, 反送中, 香港

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