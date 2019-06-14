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隋棠毒手剪壞老三Olie頭髮！　捲毛炸開「撞臉豹子頭」…網一看笑噴：悲劇了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚後，陸續生下3歲大兒子Max、2歲女兒Lucy，以及出生5個多月的小兒子Olie，尤其是小兒子Olie「超齡」的長相常引起討論。她樂得PO出Olie最新剪的「媽媽牌」髮型，根本和阿嬤一模一樣，超捲阿珠媽頭笑翻一票網友：「媽媽的創意我跟不上XD」

隋棠14日在臉書上PO出和兒子Max、Olie的視訊截圖，只見Max搶著在鏡頭前和媽媽say Hi，Olie則是一臉茫然，被阿嬤抱著面對鏡頭，她看到Olie的髮型忍不住大笑，說：「小傻永遠滿意得頂著『媽咪手藝慘不忍睹牌』髮型。#涉世未深」連阿嬤似乎都因為孫子的髮型太有趣，笑到前彎後仰。

▲隋棠剪壞兒子髮型。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠剪壞兒子Olie髮型。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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▲隋棠剪壞兒子髮型。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠剪壞兒子髮型。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲Olie髮型神似豹子頭。（圖／翻攝自隋棠臉書）

從小頭髮就相當茂密的Olie換了新髮型，且動手的還是親媽隋棠，只見Olie原本的長瀏海全被剪光，因為剪太短，導致自然捲更加嚴重，臉頰兩旁的頭髮也都往外炸開，配上他超齡的臉蛋，乍看有點神似《九品芝麻官》裡的豹子頭，網友們也忍不住笑意，「Olie完全走出自己的路」、「里歐像到阿嬤」、「我的目光都在歐里」、「弟弟的頭毛...也太有戲了吧」。

事實上，隋棠剪壞孩子頭髮已經不是頭一遭，MAX小時候也曾慘遭媽媽毒手，瀏海被修成參差不齊、一高一低，她拍了無數張成果照，但不管怎麼挑選，就只有上面那一張照片能看，實在哭笑不得，粉絲連忙安慰她，「沒關係！帥氣不影響」、「還是一樣可愛」、「頭髮很快就長了！」雖然心中覺得對小寶貝很抱歉，但她看著看著還是忍不住笑了，「笑到不能自己。」

▲隋棠剪壞兒子髮型。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲Olie天生捲毛（圖／翻攝自隋棠IG）

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