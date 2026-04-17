他們把「臭豆腐泡麵」帶回日本嚇傻　主唱：在2樓都聽到慘叫聲

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣樂團Billyrrom即將在18日於台北開唱，他們17日甫下飛機就馬不停蹄接受台灣媒體聯訪，6人性格超率性，隨意挑著手搖飲入座，還熱情介紹起手中的飲料，異口同聲喊著「好吃」。過去他們曾與溫蒂漫步合作，對方送了他們臭豆腐泡麵，爆笑的是，鼓手Shunsuke後來在日本錄音室開箱，卻嚇死其他成員，Mol大笑表示：「他在1樓泡泡麵，我在2樓都聽到慘叫聲。」

▲Billyrrom即將在18日在台開唱。（圖／Billyrrom提供）



Billyrrom於2月曾來台參加浮現祭音樂季，他們對於台灣的「飲料」留下深刻印象，不只是手搖飲好喝，Mol更大讚「啤酒也好喝，我們每次來都會喝。」尤其是18天，令他難忘。6人邊受訪現場邊嘗試小籠包，邊吃邊喊著「好吃」，Shunsuke豎起拇指表示「我可以吃3盒」，Mol加碼「我可以50顆，因為是台灣的小籠包，所以可以。」

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▲Billyrrom邊吃小籠包邊受訪。（圖／Billyrrom提供）



6人在台體驗到不同的訪問文化，笑喊「在日本不會這樣（吃東西）邊受訪」，Taiseiwatabiki許願：「希望每一次都這樣！」逗笑所有人。回想上次來台的演唱經驗，Leno大讚「上一次來浮現祭，大概是我們演出中人數最多的一次，我們在唱歌時，粉絲還跟著跳，台灣粉絲真是讚爆了！」

Billyrrom海外演出經驗豐富，回憶起去香港開唱的插曲，他們向粉絲學了一句廣東話，6個人在台上開心地狂講單字，沒想到後來一查才發現是髒話， Mol驚呼：「查完以後有嚇到，那是在日本播出會被電視台逼掉的單字，有點像是F開頭單字，因為我們6個人當時都喊得超大聲。」所幸現場氣氛熱烈，Mol也預告，歡迎台灣粉絲教學中文，「我們準備好了」。

▲Billyrrom把「臭豆腐泡麵」帶回日本嚇傻。（圖／Billyrrom提供）



聊到台灣食物，鼓手Shunsuke無法忘記溫蒂漫步送的臭豆腐泡麵，他把泡麵帶回日本嚐鮮，「在我們製作音樂的空間中開箱，我們有被嚇到，不論是味道、香味都很驚人」，Mol笑著說：「我在2樓錄音都聽到慘叫聲。」他們話鋒一轉，預告18日演出上將有「重大發表」，但Taiseiwatabiki笑虧：「可是好像沒辦法贏過臭豆腐的衝擊感。」全場笑出來。Billyrrom預計於18日在Legacy Taipei開唱。