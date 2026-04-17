郁方挨轟罵錯人！痛心剴剴案判決遭質疑…怒嗆：想罵誰就自己去罵

記者陳芊秀／綜合報導

剴剴案震驚社會，兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，台北地院昨日（16）依過失致死罪判陳女2年徒刑、偽造文書無罪，大批聲援民眾聆判後表示失望，藝人郁方說：「今天的判決，加深了我們的憂鬱症。」而郁方遭部分網友痛批罵錯人，17日發文：「想罵人就自己去罵！」

▲藝人郁方關注剴剴案。（圖／記者黃哲民攝）

自陳姓社工被判2年刑期，郁方透過社群帳號連發數文「法院認證，陳尚潔有罪！！兒福（兒盟）有罪！！！」、「不管判幾年，對於我們來說永遠是輕判，對於兒福來說永遠是重判」。她更呼籲大眾不要再捐錢給兒福聯盟。

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網友意見分歧，有人批評郁方「該負責的臺北市政府，她不敢嘴。她說衛福部要負責。該譴責的兒福聯盟執行長王育敏，她不敢嘴，她去嘴一個想方設法捕破網的林月琴委員」、「剴剴案當初有一些市議員缺席，有些刻意在議會門口不簽到，讓專案報告流會，有人知道嗎？郁方知道嗎」。

郁方發文「你們想罵誰就自己去罵！為什麼我要幫你們駡？我又不是立法委員。」面對網友留言「那妳承認妳亂罵人嗎？」她親回「沒有，我都罵對人」。同時也有支持留言「不要管別人怎麼說怎麼講，妳很棒我永遠支持妳」、「不要理這些罵人的，他們只是想來擾亂你而已，大家關心的都是兒虐這件事，希望下毒手的那些人得到最重的懲罰」。

▲郁方：「你們想罵誰就自己去罵！為什麼我要幫你們駡？我又不是立法委員。」（圖／翻攝自臉書）