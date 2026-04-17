邵庭舊疾發作「老公一句話」讓她失控大哭！難過到流鼻血：自暴自棄

記者潘慧中／綜合報導

邵庭長期深受蕁麻疹所擾，最近本來想撐到3個月再打針，沒想到這禮拜疹子又開始蔓延，情緒還一度失控暴哭，「我就是不會好啦」，甚至難過到流鼻血，模樣令粉絲相當心疼。

▲邵庭這禮拜又開始起蕁麻疹。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



邵庭17日在Instagram限時動態透露，這禮拜又開始起蕁麻疹，前幾天晚上更是癢到不行，只能一直拍打發癢處緩解。聽到老公問「還好嗎」，累積多日的壓力瞬間爆發，她哭著說以為這次可以成功撐到3個月再打針，「完全就是自暴自棄的那種大哭，我才知道原來我心裡真的很希望可以痊癒。」

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▲邵庭稍早已回到醫院補針治療。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



為了緩解症狀，邵庭稍早已回到醫院補針治療，並曬出手臂貼著醫用膠帶的照片。她分享護理師的叮嚀，指出最近天氣變化劇烈容易影響身體，提醒她一定要多喝水並好好睡覺，「叫我不要氣餒不要放棄。」

▲邵庭沉澱情緒後，邵庭變得更堅強了。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



沉澱情緒後，邵庭變得更堅強了，「沒事的，我妥瑞症都不會好了，再來個蕁麻疹湊一起，磨練我的身體還有我的心，日子繼續過，珍惜每一天，就算有妥瑞症有蕁麻疹，那也是珍貴的人生。」