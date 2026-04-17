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閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

▲▼曾薀帆推出新單曲。（圖／資料照，品緁娛樂提供）

▲曾薀帆推出新單曲。（圖／資料照，品緁娛樂提供）

記者翁子涵／專訪

曾奪下選秀節目《菱格世代DD52》冠軍，並以女團G.O.F出道的曾薀帆，歷經3年沉潛後正式回歸樂壇，宣布加盟新東家，並推出新單曲〈愛到你了嗎〉，曾薀帆當年與吳霏交往時被提分手，沒想到後來吳霏被拍到與好姐妹艾薇交往，等同被舊愛及好友傷透了心，當年她也公開指控被2人聯手欺騙，如今事過境遷，她坦言剛得知消息時確實曾崩潰大哭，「一開始真的很難接受，但也沒有讓自己一直停在那個狀態。」

吳霏當年以「參加《全明星運動會3》壓力大，想一個人」為由向她提出分手，然而不久後吳霏便多次被拍到與艾薇曖昧，而曾薀帆與艾薇當年因一同參加《聲林之王2》成為好姐妹，當時艾薇還曾貼心安慰她，不料轉身便與吳霏在一起，讓曾薀帆在毫無預警下，一次失去愛情與友情。

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對於這段過往，曾薀帆如今已能坦然面對，她表示對於男方本就抱著：「分手就分手了，你要跟誰交往與我無關。」但對象竟是自己的好姐妹，反而讓她一度崩潰難以接受，被問還有恨嗎？她表示自己並不會去恨任何人，「比較多的是失望，畢竟跟艾薇是非常好的朋友，後來也就沒有再聯絡了。」

曾薀帆也透露當時艾薇曾主動約她談話，坦承兩人確實在交往，「她說沒有對不起我，她覺得自己沒有錯，也沒有跟我說對不起。」對於艾薇的說詞，曾薀帆露出苦笑說：「我是那種只要你講出來我都會相信的，但我也覺得沒有誰對誰錯。」

這段經歷也讓她一度對「信任」產生動搖，「不那麼信任的人都會這樣對我，那時候想說身邊還能有人信任嗎？」不過，她最終選擇回到初心，「我還是想成為一個真心待人的大人，這個傷會在，但不代表我要改變自己的價值觀。」表示現在已經走出來，「我覺得就是放過自己，不會卡在過去。」也坦言當初的態度就是祝福，「祝福每一對情侶，相愛很不容易」。

曾薀帆表示雖然曾受過傷，但依然相信愛情，「被狗咬會害怕，但不會因此否定全部。」她透露之後曾短暫交往過一段戀情，但因雙方狀態不平衡而分開，目前她將重心放在事業上，「沒有特別渴望談戀愛，但如果遇到合適的人，也不排斥。」至於理想對象條件，她則直言希望對方個性好、真誠成熟，並且有上進心，「最重要的是聊得來，知道自己想要什麼。」
 

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曾薀帆

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