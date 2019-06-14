小S神解「必防這3種婊女人」：男人把持「這防線」再騷的狐狸精也會失敗！

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔偷情風波尚未平息，過去堅稱「只是兄弟情」被狠打臉，再度引爆男女之間純友誼論戰。其實小S就曾分析出3種綠茶婊特質，除了要小心愛和男生稱兄道弟的女生外，還有一種就是常和男生有肢體接觸的女生也要提防，但她認為構成劈腿最重要的因素還是在男人身上，只要男人把持「這個防線」，再騷的女人都不能搞破壞。

小S過去在《大小愛吃》節目中和大S、徐曉晰討論狐狸精特質，她坦言每次看到有女人就算沒有肢體碰觸，但只要靠近她老公說話，很明顯就有一股騷樣，她就會開始小心，她分析除了一些邊講話喜歡邊有一堆「自摸」或「撩髮」動作的女人外，還有一種女人她最討厭，那就是「喜歡跟男人掏心掏肺」。

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▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）



對於這種喜歡把心事都跟男生說的女人，小S舉例有些女人就會特別傳訊給男生說：「謝謝你今天邀請我來Party～」氣得她當場開罵：「就你來就來，寫這些廢屁話幹嘛！」或是有些女人會跟男生訴苦：「我最近心情不好。」言語之間流露著希望得到對方安慰，她不解嗆：「你心事跟男生講幹嘛？沒有姊妹淘嗎？」最後一種綠茶婊特質就是喜歡和男生稱兄道弟。

▲小S認為男人自己要保持距離。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）



被問到老公遇到這些狐狸精都是些什麼反應時，小S相當得意說：「我老公是屬於他本身表現非常得體。」老公許雅鈞更認為：「男人啊～自己散發一種不給女人機會的態度，女生就真的不太敢過來。」直言最後的防線其實還是在男人身上，只要保持距離、拿捏好分寸，就算有狐狸精想破壞，最後也是失敗而歸。

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自臉書、微博）