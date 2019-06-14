ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S神解「必防這3種婊女人」：男人把持「這防線」再騷的狐狸精也會失敗！

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔偷情風波尚未平息，過去堅稱「只是兄弟情」被狠打臉，再度引爆男女之間純友誼論戰。其實小S就曾分析出3種綠茶婊特質，除了要小心愛和男生稱兄道弟的女生外，還有一種就是常和男生有肢體接觸的女生也要提防，但她認為構成劈腿最重要的因素還是在男人身上，只要男人把持「這個防線」，再騷的女人都不能搞破壞。

小S過去在《大小愛吃》節目中和大S、徐曉晰討論狐狸精特質，她坦言每次看到有女人就算沒有肢體碰觸，但只要靠近她老公說話，很明顯就有一股騷樣，她就會開始小心，她分析除了一些邊講話喜歡邊有一堆「自摸」或「撩髮」動作的女人外，還有一種女人她最討厭，那就是「喜歡跟男人掏心掏肺」。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

請繼續往下閱讀...

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）

對於這種喜歡把心事都跟男生說的女人，小S舉例有些女人就會特別傳訊給男生說：「謝謝你今天邀請我來Party～」氣得她當場開罵：「就你來就來，寫這些廢屁話幹嘛！」或是有些女人會跟男生訴苦：「我最近心情不好。」言語之間流露著希望得到對方安慰，她不解嗆：「你心事跟男生講幹嘛？沒有姊妹淘嗎？」最後一種綠茶婊特質就是喜歡和男生稱兄道弟。

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）

▲小S認為男人自己要保持距離。（圖／翻攝自YouTube／楊振銘）

被問到老公遇到這些狐狸精都是些什麼反應時，小S相當得意說：「我老公是屬於他本身表現非常得體。」老公許雅鈞更認為：「男人啊～自己散發一種不給女人機會的態度，女生就真的不太敢過來。」直言最後的防線其實還是在男人身上，只要保持距離、拿捏好分寸，就算有狐狸精想破壞，最後也是失敗而歸。

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自臉書）

▲小S神解狐狸精。（圖／翻攝自臉書、微博）

推薦閱讀

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！　1人保護60平民…17分鐘英勇片瘋傳

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！　1人保護60平民…17分鐘英勇片瘋傳

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

阿翔背叛8年婚…　梁家輝卻能「32年只愛妻子一個」…8字箴言曝幸福關鍵

阿翔背叛8年婚…　梁家輝卻能「32年只愛妻子一個」…8字箴言曝幸福關鍵

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

隋棠毒手剪壞老三Olie頭髮！　捲毛炸開「撞臉豹子頭」…網一看笑噴：悲劇了

隋棠毒手剪壞老三Olie頭髮！　捲毛炸開「撞臉豹子頭」…網一看笑噴：悲劇了

阿翔偷吃超瞎5金句！　激吻謝忻再扯「滿滿的友誼」…萬人轟爆：說什麼幹話

阿翔偷吃超瞎5金句！　激吻謝忻再扯「滿滿的友誼」…萬人轟爆：說什麼幹話

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 小S, 大S

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 聖結石把聖嫂私生活寫進歌！　「沒刮的腋窩」再嗆邋遢界鑽石
  2. 劉漢強站坤達身旁顯滄桑　自嘲大叔魅力：我是老起來等
  3. 南太鉉退出WINNER：我不吸毒！　發文遭掀「疑早知YG弊病」
  4. 朴有天吸毒案出庭對質前女友黃荷娜　求刑一年半「罰款3萬7」
  5. 獨家／謝忻演藝圈無限期停工　閨蜜張文綺接棒《大集合》
  6. 曾智希1萬9球鞋送男友生日禮！　結果被嫌爆…她冷回「是多怕短？」
  7. 方志友百分百信任楊銘威　老公跟閨蜜去親子餐廳「很放心」
  8. 蕭煌奇出演音樂愛情舞台劇！　立刻暴瘦「8公斤」照片曝光
  9. 王淨穿和服「憋尿12小時」　張庭瑚初當新郎：真的很緊張！
  10. 快訊／阿翔偷情後同框老婆Grace！　現身女兒畢業典禮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366