男友家陽台「住透明屋」丫頭圓夢了！　樓上鄰居偷拍「雪白美腿」羞爆

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活躍演藝圈之餘，她也積極發展副業，在多年的努力下，終於存夠積蓄買下千萬豪宅，她最近甚至圓了「想在陽台有個透明屋」的夢想，照片一上傳立刻引起圈內好友驚呼：「想去住！」

▲丫頭30歲前買下千萬豪宅。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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丫頭15日在社群網站透露，從4月開始就一直想把透明屋佈置在陽台，直到最近才有空檔開箱，只見她身穿長版襯衫，秀出雪白美腿，營造出下衣失蹤的錯覺，半躺在懶骨頭沙發上曬太陽，「晚上躺在裡面看天空也很棒。」

▲▼丫頭圓夢了！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



好姊妹瑤瑤（郭書瑤）看了直呼浪漫，丫頭也認同地說：「好適合搬到海邊。」茵茵興奮地說想住看看，她則大方答應：「來吧最美鄰居！」被問到進去透明屋的方式、以及夏天是否會熱暈等問題，她解釋透明屋旁邊其實有側門，而且裡面有風扇，並不至於太熱，如果遇到颱風天，那也能消氣收起來。

▲丫頭大方歡迎好姊妹來試住。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



解婕翎則是不敢置信地說：「你家外面也太大！」丫頭這才連忙解釋這是男友家，「他住我樓下，陽台還有另一半是烤肉區，真的蠻大的。」至於有網友說「在裡面就別穿太暴露」一事，她也在留言串坦言：「還被樓上鄰居拍照，太害羞了。」

丫頭IG全文：

從四月就一直想弄的透明屋

終於有時間開箱了

圓了我一直想在陽台有個透明屋的夢想

晚上躺在裡面看天空也很棒