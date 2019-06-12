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阿翔笑著道歉：一直和謝忻都很密切！　認「不放手友誼」…老婆被背叛震驚

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔在爆出外遇激吻謝忻後，中午正常下台中參加《綜藝大集合》錄影，他一現身就露出笑容，坦言沒拿捏好彼此分寸，但現在還是好朋友，老婆得知此事後很震驚，但要等晚上才能交代，這陣子和謝忻關係都很密切，在對方心情不好的時候，給予擁抱鼓勵都是有的，真的對大家很抱歉。

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有人好奇兩人如何會發展成男女之情，阿翔也避重就輕回應：「謝謝你的關心，呃，我覺得到現在為止我還是強調著我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的。」也還原當天狀況：「我只是拿東西過去給她，她心情低落。那因為我在車上，那條線沒有拿捏好，真的不好意思。」

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阿翔和謝忻是民視《綜藝大集合》的主持人之一，12日預計到烏日錄外景，據悉，在兩人接吻照曝光後，稍早製作單位討論將不讓謝忻參與錄影，阿翔則照常，據了解，謝忻證實今天跟製作單位請假，不會錄影。而雙方所屬的經紀公司電話關機，該公司宣傳表示，「我先來瞭解狀況，有進度會跟妳說。」據悉因綜藝大集合屬於老少咸宜節目，經紀公司相當擔心不倫戀影響節目名聲，目前不對外回應，內部研擬對策。

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

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