謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

▲6月8日 15：31 把車開出之後，阿翔停在一間花店外頭，謝忻與他忘情激吻。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

諧星天團「浩角翔起」的阿翔跟謝忻的婚外曖昧傳了多時，雖然兩人打死不認，不過這次終於賴不掉了，而且情節恐將引爆婚變！

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▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）



6月8日下午3點多，阿翔從一間五金百貨店出來，並往巷內快步走去，然後到停車場繳費。繳完費後，阿翔就開著他的「緋聞BMW」離開，然後開到一間名為「希朵花藝設計」的花店外頭。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）



這時花店走出一名女子，一看就是故事的主角謝忻，她穿著無袖的洋裝，三步併作兩步走向坐在車子駕駛座、車窗已經搖下、正在等她的阿翔。說時遲那時快，阿翔把謝忻一把攬住，於是這對不倫男女就在光天化日之下，旁若無人似又熟練地喇吻了起來。

阿翔與謝忻貪歡喇完之後，接著謝忻走回花店，阿翔的車則開走，前前後後其實不過才花三分多鐘的時間，可見他們多會把握時間。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）



謝忻走回花店時，大概還沉浸在方才的唇間溫柔，看來有些失魂落魄的她，待在花店將近半小時後也離開，開著自己那輛「緋聞奧迪」回台北市南京東路五段的家，最後再返回基隆老家。

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