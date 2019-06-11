北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

記者田暐瑋／綜合報導

北宜公路是許多重機騎士的聚集地，也是攝影們愛好追焦的好地方，因此常會捕捉到美麗風景。前幾天有網友在知名的財茂彎拍到「驚人美照」，一位長髮女騎士過彎的英姿相當帥氣，不過往下一看，她的渾圓雪球半顆露在外面，飽滿形狀看得一清二楚，讓網友直噴鼻血：「是北宜上最美風景！」

這位長髮女騎士身材嬌小，日前穿著細肩帶低胸背心、真理褲就騎車上北宜，露出一雙白皙美腿外，雙峰乍看比她的頭還要大，胸前布料完全遮不住渾圓美乳，當她過彎時，側面風景更是驚人，半顆雪球滑出衣服外，讓人不禁擔心有走光危機，替她捏把冷汗。

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▲北宜真理褲妹追焦。（圖／已獲授權提供）

當女騎士脫掉安全帽後，才發現她其實是小有名氣的小模艾妃，擁有G罩杯雄偉上圍，常喜歡自己一個人騎著小粉紅就衝上北宜，更成了眾多追焦攝影師期待的最美風景，她透露在北宜騎車已有5年經驗，很喜歡上山騎車的感覺：「上山還是兜風最舒服了。」

▲北宜真理褲妹追焦。（圖／已獲授權提供）



艾妃2018年就曾因為一張低胸烤肉照爆紅，當時她在臉書發文：「白天賣油，晚上打工，你看看。」並附上一張哭哭的表情符號。照片中可見，她在一個烤肉攤位裡，神色認真地正在作業，但是胸前的衣服設計大敞開，像是被撐爆的樣子，露出了白皙雙峰。

事實上，日前也有一台紅牌重機騎上北宜，坐在後座的辣妹短裙被風吹起，意外露出渾圓翹臀，照片在網路上引起一陣轟動，網友們紛紛說：「這要是騎在我前面，我絕不會超車！」

▲艾妃平時就愛騎車。（圖／已獲艾妃授權提供）

▲艾妃身材火辣。（圖／翻攝自艾妃IG）