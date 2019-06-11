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自助餐付錢傻了！　她挑「1肉1香腸2菜」還沒裝滿：這樣要100…網點破：貴在這

記者田暐瑋／綜合報導

自助餐方便又多種選擇，堪稱是台灣國民美食，不過有「最美魚販」之稱的阿澎最近到買自助餐來吃，1份主餐、1根香腸、2份蔬菜，還沒有加白飯就要100塊，讓她傻眼PO上網問：「疑...是合理嗎... ... ... ...？」引起網友正反論戰。

阿澎10日在臉書上PO文秀出買的自助餐菜色，裡面只有6塊糖醋肉、1根不算大的香腸、1份高麗菜、1份香菇，還沒有包含白飯，這樣就要價100塊，她直呼傻眼：「兩個月不來的月事在剛剛重訊（訓）時來了，然後這個自助餐這樣要100..........疑...是合理嗎... ... ... ...？我不懂行情價，但沒買過那麼貴的。」

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

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阿澎也補充，自己過去買過最貴的自助餐是80塊，裡面有3菜1肉1白飯，如果加顆蛋就要再加10塊，認為在物價高的台北算合理，也可以理解大家生活都不容易。

對此，網友分析會這麼貴的原因可能是香腸和糖醋肉都被算成主菜價，「香腸和糖醋排骨就佔去70了」、「肉類價格通常貴一點」、「這個如果是台北市東區，確實是要的」，也有人說：「我猜店家是這樣算的，糖醋排骨（6塊肉）40元、香腸 20元、青菜 20元、香菇 20元。」讓她驚呼：「原來是行情價！」

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自阿澎臉書）

但也有另一派網友認為太貴，「嚇死人！在南部只需要50」、「這裡面如果沒有飯，50到70才合理」、「真的很貴不要再去那家買了」、「沒有合不合理，只有妳接不接受而已」。

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

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