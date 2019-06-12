阿翔還原「街邊激情勾吻」幕後原因！　護謝忻：失落互相擁抱都是會有的

記者李玟儀／綜合報導

藝人阿翔被目擊當街和謝忻擁吻，引起婚變傳聞，12日照常出席《綜藝大集合》外景錄影，在現場召開記者會，他坦言沒有拿捏好分寸，現場媒體提問，是怎麼樣從好兄弟變成現在的關係，他依舊是未鬆口，僅稱：「現在依舊是很好的朋友。」

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▲阿翔記者會。（圖／ETtoday）



阿翔在媒體提問下，還原當時是去拿東西給謝忻，沒有發現被跟拍，12日消息曝光後，他在出門工作前和老婆有稍微簡短的聊過，老婆很震驚，不過因為時間很趕，會等工作結束後再深聊。

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同時阿翔表示有和謝忻連絡，對方很傷心，在公司的安排之下謝忻取消12日的錄影行程。至於雙方明明一直以來都以兄弟相稱，為何演變至此，他再次表示彼此是關係很好的朋友，也會彼此鼓勵，「有時候失落互相擁抱都是會有的。」只是這次分寸沒有拿捏好。

▲阿翔認尺度沒有拿捏好。（圖／ETtoday）



另外陪同出席記者會的胡瓜在一旁表示，事前並不知情，不過也坦言藝人們在工作時本來就很容易有密切的來往，男女之間有時候一不留意就可能越過尺度，「現在這個尺度可能也是喚醒阿翔跟謝忻。」不過他也說，「以前帶過的團隊以前有在談戀愛的也滿多的！」但差別在於阿翔有婚姻，希望他能好好處理，和老婆、小孩好好溝通，妥善解決。