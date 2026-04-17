謝金燕力挺同志趴！　將合體大咖國際級天后

記者蔡琛儀／台北報導

謝金燕將於5月1日重返高雄，領軍「傲嬌浪潮派對」強勢開唱，消息一出掀起熱議。她霸氣喊話「姐姐等你來高雄！」點燃粉絲期待。活動結合「2026亞洲同志運動會」，在高流海風廣場連續三天登場，串聯音樂、文化與多元議題，打造最具能量的城市派對。

▲謝金燕出席「傲嬌浪潮派對」。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供 ）

本次活動卡司陣容華麗，除謝金燕外，還有KIRE、那那大師及多國DJ、變裝皇后與舞者接力演出。其中最大亮點，為「魯保羅變裝皇后秀：英國對決世界」冠軍、泰國變裝皇后GAWDLAND首度來台，與謝金燕同台，被視為「雙天后炸場」組合，話題十足。

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長期力挺同志權益的謝金燕，過去多次以彩虹造型發聲，強調「人人都該有愛與被愛的權利」。此次再度參與相關活動，也象徵她對多元與平權理念的持續支持，延續舞台影響力，將熱血從競技場延伸至音樂現場。

KIRE與那那大師也將透過演出傳遞理念，前者強調愛不該被設限，後者則以天后組曲與幽默創作鼓勵面對低潮。三天活動從電音、舞曲到變裝文化全面展開，主辦單位邀請民眾齊聚高雄，在音樂中感受自由與自信的能量。