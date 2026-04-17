沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

記者葉文正／台北報導

民視週六《超級冰冰Show》本週主題「海味之歌紅白大對抗」，邀請到搖滾之神、雙金歌王沈文程來到節目中，除了宣傳5月份的「2026年國際沈文程日-小琉球情歌演唱會」，以及代言交通部70歲長者換照宣導，沈文程以溫馨、親切形象呼籲「換照不是限制，而是保障」，讓大家看到他關心民眾的可愛一面。

▲沈文程已70歲。（圖／民視提供）

一開場演唱〈漂泊的七逃人〉高亢嗓音讓主持人盛讚現在跟他同年齡的歌手，他聲音最完美，話鋒一轉聊到〈漂泊的七逃人〉這首歌，沈文程說當年是模仿黑人唱腔詮釋這首歌還留兩撇鬍子，白冰冰笑問：「這樣的造型有沒有人真的以為你是『七逃人』啊？有道上的人真的來找你嗎』？

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▲沈文程坦承受到黑道青睞。（圖／民視提供）

當年因為這首歌成為「黑道」邀約對象，讓沈文程哭笑不得的承認說：「我成為道上代言人，常常要唱歌給他們聽」。沈文程說：「這首歌要發表過程是很坎坷的」，當年歌曲要發行前要送審，當時新聞局對於〈七逃人〉這形容頗有疑慮，唱片製作人甚至親自到新聞局解釋〈七逃人〉來由是歌頌梨山務農水蜜桃的原住民。

他們都要「擦桃（台）」放到箱子賣給民眾，愛唱歌的他們一邊擦一邊唱，這首歌這樣解釋才過關的！爆笑的解釋讓全場笑歪，但因為前輩們的努力，現在才有這麼好聽的歌曲流傳到現在。本週「超級孩子王」周柏霖、周祐均要迎接新挑戰者張語柔、吳珉碩，讓人非常期待他們的表現。