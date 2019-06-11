Hani斜背包包卡溝「U／U形狀超兇」！　HD高清照全看光：純白內衣透出

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團EXID成員Hani（哈妮）長相甜美，傻大姐的性格很受大眾喜愛，日前她現身機場準備出國，身穿一套紅色貼身長洋裝，凸顯她曼妙的身材曲線，不過最吸睛的還是她的斜背包，紅色細背帶斜卡在雙峰之間，還隱約看到內衣形狀，火辣視角讓網友直噴鼻血，這組照片也瞬間登上熱搜榜。

Hani的機場時尚一直都備受關注，這次她穿了紅色棉質洋裝，因為質料輕薄的關係，讓前凸後翹的身材曲線更加凸顯，最畫龍點睛的則是她的包包背帶斜卡在胸部之間，渾圓又飽滿的胸型一覽無遺，攝影機的強光一打下去，還隱約能看裡面的內衣線條。

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▲Hani機場光打太強，內衣顏色和形狀都透出來。（圖／翻攝自微博／Korea私服集）



這組照片引起轟動，也迅速登上熱搜榜，Hani完美的身材更是成了許多女生努力的目標。事實上，日本前陣子曾流行過「斜背乳寫真」，就是女性斜背著包包時，背帶有意無意卡在乳溝中間，讓日本男性為之瘋狂，稱此現象為「Paisura」，相較於露骨的打扮，日本男性似乎更喜歡無意間表現出的性感，「Paisura」正是此一社會文化下的產物。

▲Hani機場照。（圖／翻攝自YouTube／디스패치 /Dispatch）

EXID經紀公司Banana Culture先前突然宣布，「率智、LE與慧潾基於對現在所屬公司的信賴，已決定續約，HANI與正花和公司深談後，兩方協議將在2019年5月底終止合約，之後兩人將會依照各自的目標尋找新的公司。」

對於要留在原公司的3人，公司也做出說明，「短時間她們將以個人為主進行活動，率智與LE都各自有優秀的演唱、饒舌甚至製作實力，正準備以solo歌手的身分活動；慧潾多才多藝與富有好感的形象，將會進行各種類型的電視與音樂活動。」