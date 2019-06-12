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快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

記者許皓婷／綜合報導

阿翔和謝忻被拍到在路邊激吻，不倫戀震撼娛樂圈，雙方更同為《綜藝大集合》主持人，12日原訂到台中出外景，爆出接吻照後，女方請假缺席錄影，他則在錄影前現身開記者會出面說明。

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►阿翔笑著道歉：一直和謝忻都很密切！　認「不放手友誼」…老婆被背叛震驚

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔開記者會說明。（圖／ETtoday）

阿翔12日現身台中烏日出外景，首度回應激吻謝忻風波，在錄影前開記者會說明，他一開頭就先致歉：「不好意思！對不起浪費社會資源，首先要跟身邊最愛的老婆，還有小朋友及家人說聲對不起。」更表示是自己沒有拿捏好和朋友之間的分寸。

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阿翔透露老婆得知此事後很震驚，但要等晚上才能交代，這陣子和謝忻關係都很密切，在對方心情不好的時候，給予擁抱鼓勵都是有的，真的對大家很抱歉。

陪同出席記者會的胡瓜在一旁表示，事前並不知情，不過也坦言藝人們在工作時本來就很容易有密切的來往，男女之間有時候一不留意就可能越過尺度，「現在這個尺度可能也是喚醒阿翔跟謝忻。」不過他也說，「以前帶過的團隊以前有在談戀愛的也滿多的！」但差別在於阿翔有婚姻，希望他能好好處理，和老婆、小孩好好溝通，妥善解決。

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