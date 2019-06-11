ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

記者田暐瑋／綜合報導

丁國琳擁有艷麗外型和火辣身材，美魔女形象深植人心，2006年未婚生女，獨自撫養女兒長大。她透露，當初原本和孩子的爸說好要結婚，一起養育孩子，怎料在她懷孕8個月時，男方突然人間蒸發，之後就被踢爆腳踏5條船，她才知道自己只是其中一條船，甚至被對方其他女友諷刺私生活不檢點，才會未婚當媽。

▲丁國琳。（圖／翻攝自丁國琳臉書）

▲丁國琳。（圖／翻攝自丁國琳臉書）

丁國琳在《單身行不行》談及愛情觀，2006年她為豪門男友懷孕，當時猶豫很久，思考要不要生下孩子，最後是男方承諾要一起共組家庭，她才決定生，怎料就在懷胎8個月時，兩人的戀情曝了光，某一天男方突然消失，完全找不到人，早就做好心理準備的她心想：「好吧算了，反正最好最壞都想過了。」

請繼續往下閱讀...

▲丁國琳未婚生女。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲丁國琳未婚生女。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

直到小孩生了下來，丁國琳才從旁人那裡得知男方竟然是個花花公子，一個人就有5個女朋友，自己只是其中一個，當時一些親密照也流出，其中一個女友還對外放話，稱丁國琳的小孩不是男方的種，她覺得清白名譽受到侮辱，決定提告打DNA官司，最後勝訴，從頭到尾只要求男方一件事，那就是讓女兒身分證的父親欄上有男方的名字。

堅強的丁國琳表示，從沒有跟男方討過學費或是贍養費，認為自己有能力養女兒，直言現在回想起來，反而謝謝對方劈腿，至少不是結了婚才又要離婚。丁國琳因演活八點檔《台灣霹靂火》的壞女人爆紅，12年前與第一金控前董事長謝壽夫兒子謝昂倫交往，婚事得不到對方父母認同，最後未婚生女，而男方1年後秒娶千金小姐，一度轟動演藝圈，當時的孤單無助可想而知，幸好有秦楊的雪中送炭，助她度過難關。

▲丁國琳未婚生女。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲丁國琳遭前任男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦閱讀

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

新手媽漲奶痛爆！　天兵月嫂「鐵沙掌」發功猛掐…乳房噴血悲劇了

新手媽漲奶痛爆！　天兵月嫂「鐵沙掌」發功猛掐…乳房噴血悲劇了

擠奶親戚突闖入！老婆怕到發燒病倒　岳母「冷冷嗆這句」…他心寒：太傷人

擠奶親戚突闖入！老婆怕到發燒病倒　岳母「冷冷嗆這句」…他心寒：太傷人

林志玲看清了－不是非「言承旭」不可！　一犯下這2大禁忌：親手殺死愛情

林志玲看清了－不是非「言承旭」不可！　一犯下這2大禁忌：親手殺死愛情

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合

詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合

Hani斜背包包卡溝「U／U形狀超兇」！　HD高清照全看光：純白內衣透出

Hani斜背包包卡溝「U／U形狀超兇」！　HD高清照全看光：純白內衣透出

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丁國琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因
  2. 親弟離世2個月！孟耿如「自責懷疑過他」崩潰：真的很愛你
  3. 17歲金Samuel「被迫參加比特幣交易」　母怒揭公司4惡狀…帶兒回美國！
  4. 張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉
  5. 馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的
  6. 丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」
  7. 曾莞婷首次男裝「帥出新高度」　粉絲：我好像戀愛了！
  8. 楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺
  9. 沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了
  10. 瑞莎老公吵架嚇哭2歲女兒　夫妻「KISS抱抱」秒和好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366