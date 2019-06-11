丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

記者田暐瑋／綜合報導

丁國琳擁有艷麗外型和火辣身材，美魔女形象深植人心，2006年未婚生女，獨自撫養女兒長大。她透露，當初原本和孩子的爸說好要結婚，一起養育孩子，怎料在她懷孕8個月時，男方突然人間蒸發，之後就被踢爆腳踏5條船，她才知道自己只是其中一條船，甚至被對方其他女友諷刺私生活不檢點，才會未婚當媽。

▲丁國琳。（圖／翻攝自丁國琳臉書）



丁國琳在《單身行不行》談及愛情觀，2006年她為豪門男友懷孕，當時猶豫很久，思考要不要生下孩子，最後是男方承諾要一起共組家庭，她才決定生，怎料就在懷胎8個月時，兩人的戀情曝了光，某一天男方突然消失，完全找不到人，早就做好心理準備的她心想：「好吧算了，反正最好最壞都想過了。」

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▲丁國琳未婚生女。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



直到小孩生了下來，丁國琳才從旁人那裡得知男方竟然是個花花公子，一個人就有5個女朋友，自己只是其中一個，當時一些親密照也流出，其中一個女友還對外放話，稱丁國琳的小孩不是男方的種，她覺得清白名譽受到侮辱，決定提告打DNA官司，最後勝訴，從頭到尾只要求男方一件事，那就是讓女兒身分證的父親欄上有男方的名字。

堅強的丁國琳表示，從沒有跟男方討過學費或是贍養費，認為自己有能力養女兒，直言現在回想起來，反而謝謝對方劈腿，至少不是結了婚才又要離婚。丁國琳因演活八點檔《台灣霹靂火》的壞女人爆紅，12年前與第一金控前董事長謝壽夫兒子謝昂倫交往，婚事得不到對方父母認同，最後未婚生女，而男方1年後秒娶千金小姐，一度轟動演藝圈，當時的孤單無助可想而知，幸好有秦楊的雪中送炭，助她度過難關。

▲丁國琳遭前任男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）