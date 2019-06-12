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阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲阿翔以愛家、護妻形象走跳演藝圈，而在社群網站上多半也是上傳此類天倫照片。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

多年來，阿翔一直以愛妻及貼心暖男、顧家慈父形象走跳演藝圈，比如他很自豪「我老婆，超正的」，原本2人認識是因張淳淳的工作室賣健身器材時，阿翔剛好當時服務的公司包下購物台時段，負責應徵後方展示商品的模特兒，因此認識了Grace。

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有次錄影錄到很晚，阿翔送Grace回家，後來一度沒再聯絡，結果巧合在路上遇到之後開始約會相處，日久生情並於2011年結婚。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲阿翔跟謝忻因為同門，而且經常一起主持節目，對外都說彼此擁有「革命情感」。

婚宴當時，阿翔落淚對妻告白：「親愛的老婆我們要永遠在一起，我會一直牽著妳的手，一直到老，我愛妳。」前陣子主持多年的長壽節目《食尚玩家》結束之後，阿翔曾經接受本刊專訪，對於失去工作，他也能說出愛家宣言：「不要往後看，我們往前看。把能量轉換，我們可以陪家人，那6天何必在家裡難過節目沒有了。」

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供） ▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲阿翔8年前娶回正妹老婆。

對此，老婆Grace感覺也很信任阿翔，特別是在阿翔跟謝忻傳出過從甚密時，除了兩女一男「緋聞三角」和諧一起吃鍋，她還發文力挺，擔心號稱單身的謝忻「恐怕因此破壞行情」。只是這次阿翔跟謝忻再爆「不倫車吻」，除了Grace對謝忻的擔心看來令人心疼之外，阿翔跟謝忻一路強調2人僅是「革命情感」，事實證明藝人們的強硬否認之詞真的聽聽就好。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻和阿翔感情超好。

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