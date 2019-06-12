ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿翔老婆11天前放閃！　謝忻底下「秒回6字」超傻眼…網怒了：虧正宮把你當閨蜜

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔被拍到在路邊激吻，10年友情走歪變成不倫戀引起各界譁然，最大苦主就是阿翔老婆Garce。Garce在事發前1個多月才和謝忻一起出席好友婚禮，當時她曬出兩人合照，並寫下：「總是把朋友的事當作比自己的事重要。」把對方當成自己最要好的朋友，如今卻偷吃閨蜜老公，網友們怒開砲：「最好的朋友竟然是小三！」

Garce在4月和阿翔、謝忻一起出席好友婚宴，當時阿翔手機因為系統不支援，無法播放婚禮影片，正急得跳腳時，謝忻出借自己快沒電的手機，還說：「來！快拿去！我不需要！能快播放影片比較重要！」讓Garce感動說：「你們身邊有這樣直爽又討喜的朋友嗎？總是把朋友的事當作比自己的事重要！」

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔老婆和謝忻是閨蜜（圖／翻攝自Grace臉書）

請繼續往下閱讀...

有眼尖網友發現，Garce於1日在臉書放上和阿翔的親密合照，還開心寫道：「老爺今就突然排開工作一起了～」謝忻就留言回應：「好性感好甜蜜！」還附上了一個帶墨鏡的笑臉圖案，但在偷吃風波爆發後，該留言已經被刪除，看來格外諷刺。

網友們發現刪留言後，紛紛開砲怒轟「刪的真快」、「最恐怖的人就在妳身邊」、「沒想到...最好的朋友竟然是第三者」、「綠茶到一個極致耶」、「看看人家正宮怎麼把她當閨蜜的」、「人家都把妳老公當她的吃了，還傻傻把她人當閨蜜」。

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲謝忻在阿翔老婆放閃文底下留言（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和老婆（圖／翻攝自Grace臉書）

Grace臉書全文：

昨晚一起參加好友喜宴
謝小忻剛來時手機就快沒電了
我說飯店在餐廳走廊有置備充喔，
可是要把手機獨自擱在那
忻說～那不用惹，怕危險！且等等還要用呢！

一會兒
老爺從工作室步出回位子上
一臉苦惱的說，他手機安卓系統不支援飯店播放婚禮小影片，這下麻煩了～！
可能只支援apple~

忻立刻說
我的手機應該可以，你拿去試試看

可是⋯得把妳手機一直放在那，妳會看不到它耶，這樣好嗎？（老爺說）

忻完全沒片刻思考，說那有什麼關係！來！快拿去！我不需要！能快播放影片比較重要！

就是醬啦
你們身邊有這樣直爽又討喜的朋友嗎？
總是把朋友的事當作比自己的事重要

咦⋯這篇都沒提到新人耶
可是快到接小孩4:30時間了
我要值班去了
那簡單祝福
大祥哥～新婚愉快

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

林志玲看清了－不是非「言承旭」不可！　一犯下這2大禁忌：親手殺死愛情

林志玲看清了－不是非「言承旭」不可！　一犯下這2大禁忌：親手殺死愛情

Hani斜背包包卡溝「U／U形狀超兇」！　HD高清照全看光：純白內衣透出

Hani斜背包包卡溝「U／U形狀超兇」！　HD高清照全看光：純白內衣透出

自助餐付錢傻了！　她挑「1肉1香腸2菜」還沒裝滿：這樣要100…網點破：貴在這

自助餐付錢傻了！　她挑「1肉1香腸2菜」還沒裝滿：這樣要100…網點破：貴在這

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻激吻阿翔爆不倫戀！　2天前就曾發文「我偷吃」

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, Grace

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吊點滴也要吃！首爾必去新村「站著吃烤肉」台灣也開店啦
  2. 魏德聖守靈堂40分鐘　「新片本來找馬如龍」：現在講也沒用了
  3. 阿翔老婆11天前放閃！　謝忻底下「秒回6字」超傻眼…網怒了：虧正宮把你當閨蜜
  4. 謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了
  5. iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！
  6. 阿翔「和謝忻被拍是恥辱」：不要搞了！　她聽完火大狂揍：竟然這樣說我
  7. 獨／謝忻證實不錄《大集合》！ 臨陣請假神隱躲開阿翔
  8. 快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光
  9. 隋棠問兒有沒有喜歡女生！3歲Max「神回應」網一聽：不得了
  10. 阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366