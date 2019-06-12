阿翔老婆11天前放閃！　謝忻底下「秒回6字」超傻眼…網怒了：虧正宮把你當閨蜜

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔被拍到在路邊激吻，10年友情走歪變成不倫戀引起各界譁然，最大苦主就是阿翔老婆Garce。Garce在事發前1個多月才和謝忻一起出席好友婚禮，當時她曬出兩人合照，並寫下：「總是把朋友的事當作比自己的事重要。」把對方當成自己最要好的朋友，如今卻偷吃閨蜜老公，網友們怒開砲：「最好的朋友竟然是小三！」

Garce在4月和阿翔、謝忻一起出席好友婚宴，當時阿翔手機因為系統不支援，無法播放婚禮影片，正急得跳腳時，謝忻出借自己快沒電的手機，還說：「來！快拿去！我不需要！能快播放影片比較重要！」讓Garce感動說：「你們身邊有這樣直爽又討喜的朋友嗎？總是把朋友的事當作比自己的事重要！」

▲阿翔老婆和謝忻是閨蜜（圖／翻攝自Grace臉書）



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有眼尖網友發現，Garce於1日在臉書放上和阿翔的親密合照，還開心寫道：「老爺今就突然排開工作一起了～」謝忻就留言回應：「好性感好甜蜜！」還附上了一個帶墨鏡的笑臉圖案，但在偷吃風波爆發後，該留言已經被刪除，看來格外諷刺。

網友們發現刪留言後，紛紛開砲怒轟「刪的真快」、「最恐怖的人就在妳身邊」、「沒想到...最好的朋友竟然是第三者」、「綠茶到一個極致耶」、「看看人家正宮怎麼把她當閨蜜的」、「人家都把妳老公當她的吃了，還傻傻把她人當閨蜜」。

▲謝忻在阿翔老婆放閃文底下留言（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和老婆（圖／翻攝自Grace臉書）

Grace臉書全文：

昨晚一起參加好友喜宴

謝小忻剛來時手機就快沒電了

我說飯店在餐廳走廊有置備充喔，

可是要把手機獨自擱在那

忻說～那不用惹，怕危險！且等等還要用呢！

一會兒

老爺從工作室步出回位子上

一臉苦惱的說，他手機安卓系統不支援飯店播放婚禮小影片，這下麻煩了～！

可能只支援apple~

忻立刻說

我的手機應該可以，你拿去試試看

可是⋯得把妳手機一直放在那，妳會看不到它耶，這樣好嗎？（老爺說）

忻完全沒片刻思考，說那有什麼關係！來！快拿去！我不需要！能快播放影片比較重要！

就是醬啦

你們身邊有這樣直爽又討喜的朋友嗎？

總是把朋友的事當作比自己的事重要

～

咦⋯這篇都沒提到新人耶

可是快到接小孩4:30時間了

我要值班去了

那簡單祝福

大祥哥～新婚愉快