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上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

娛樂中心／綜合報導

謝忻和阿翔被拍到在馬路上激情熱吻，打臉過去「只是兄弟」的說詞，2018年底他們才在車上密會48分鐘，又被拍到一起回台灣，共同好友浩子更替兩人背書：「絕對不可能！」但隨即透露一起跑通告時，謝忻還會在車子後座脫光光換衣服，一度讓老婆起疑心。

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浩子年初被問到謝忻和阿翔之間的曖昧情，開玩笑說，他們在車上待48分鐘「應該是在講瓜哥壞話」，直言他們之間都很瞭解底線，不會有任何越矩行為，更表示，浩角翔起與謝忻感情好，以前趕場跑通告時，謝忻也曾在後座脫光光換衣，還曾留下飾品讓老婆一度產生疑心。

▲謝忻和阿翔。（圖／翻攝自臉書）

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▲謝忻和阿翔。（圖／翻攝自臉書）

現年37歲的阿翔以「浩角翔起」出道，從《食尚玩家》爆紅到《綜藝大集合》，2011年結婚，並育有3個小孩，老婆也曾上節目分享婚姻生活，和謝忻的互動頻頻掀起外界疑慮，先前他才透過經紀人回應《ETtoday娛樂星光雲》：「大家都是有革命情感的好兄弟了，不知為何又被這樣寫，真的是烏龍啦。」

謝忻不只一次否認和阿翔的戀情，對外都稱兩人是10幾年的兄弟，阿翔事後被問到同車密會的新聞時，更開玩笑說：「這是恥辱！」就連阿翔老婆Grace都出面力挺老公和閨蜜，沒想到才隔幾個月就被拍到偷情，狠狠打了自己巴掌，也引來網友砲轟：「對得起你老婆小孩嗎！？」

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