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獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

記者田暐瑋、林彥君／台北報導

阿翔坦承偷吃謝忻，記者會上道歉卻被批評不誠懇，風波持續延燒。雙方身邊好友一開始都替兩人背書，如今卻被狠狠打臉，但有網友翻出曾有人上吳宗憲的節目爆料，一名形象愛家的已婚男主持人和固定女來賓特別要好，當時吳宗憲就露出尷尬苦笑表情，更點頭默認早知道男主角是誰，對此，《ETtoday星光雲》也獨家取得憲哥回應。

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《小明星大跟班》2018年6月曾播出「小大爆料專線」的內容，當時有一名匿名女子上節目爆料有一個中生代的已婚男主持人形象愛老婆愛小孩，幾乎是零緋聞，聽到這裡，一旁的吳宗憲馬上低頭忍不住笑了出來，露出尷尬表情，旁邊來賓笑問：「你已經知道了是不是？」他則是默默點頭，說了句：「太可怕了！」

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▲主持人劈腿的女對象，曾在節目突然腿軟，因為前一天太狂。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

▲主持人劈腿的女對象，吳宗憲一聽就知道是誰。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

之後爆料者繼續說，該男主持人的節目有一大群主持群，常在節目裡跟某位固定女來賓「特別要好」，而這個男主持和老婆是愛情長跑，個性喜歡嚐鮮，廣泛Style的女生都想嚐試。更說，某次這個女來賓雙腳開開癱軟在地，說站不起來了，被問怎麼回事時，竟回答：「因為我昨天被XX太久、太狂，累到站不起來了！」爆料者最後還說這個料「千真萬確」，讓吳宗憲又捏了好大一把冷汗。

▲主持人劈腿的女對象，曾在節目突然腿軟，因為前一天太狂。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

▲主持人劈腿的女對象，曾在節目突然腿軟，因為前一天太狂。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

《ETtoday星光雲》記者詢問吳宗憲此事，憲哥大方回應：「沒有啦，都是瞎猜的，反正綜藝節目嘛，只是好玩而已，不知道會一語成讖，我們當然是知道在講誰，但是當時以為沒什麼。」等於間接坦承當時就知道爆料者口中的男女藝人是誰。

▲主持人劈腿的女對象，曾在節目突然腿軟，因為前一天太狂。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

▲有人爆料男主持人劈腿的女來賓。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YOUTUBE）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 吳宗憲

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