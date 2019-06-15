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Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）和謝忻爆出婚外情，事後一一向傳訊息關心他的人說：「謝謝，對不起，讓你們失望了。」私下充滿悔意，但他最該懺悔的對象無疑是老婆Grace和3個小孩，更何況老婆還曾在節目中稱他為「最重要的人」，替他溫柔顧家的片段全被網友翻了出來。

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▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

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▲▼Grace幫阿翔打理好家務事。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace曾上《媽媽好神》透露，家裡有一段時間常跑進不少蚊子，某天晚上10點多好不容易把小孩哄睡，沒想到她的惡夢才剛要開始，「睡了又醒，醒了又睡，我那一天晚上打了7隻蚊子，都不用睡了，不誇張，沒有睡。」

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼Grace打蚊子打到整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

打蚊子已經打到很火大，但惡夢還沒結束，Grace透露：「最後一隻蚊子停在最重要的人臉上，就是我的老公。」她只好一隻手扶著阿翔的左臉，另一隻手直接往右臉打下去，「我老公從睡夢中整個驚醒說：『妳到底在幹嘛！？』他這輩子對我最兇的就是那個晚上。」

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼Grace曾公開喊話阿翔是她最重要的人。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

Grace當下一邊道歉一邊笑到不行，「我心裡想說我打蚊子打成這樣，你也睡得太開心了吧…光明正大賞了他巴掌！」忙了一晚，不知不覺已經凌晨5點，她開始上網找資料、想辦法力抗蚊子，終於讓她找到自助型紗窗、防紋超聲波神器，從此以後一覺到天亮，也讓網友窺見她賢內助的一面。

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼阿翔被吵醒後大吼Grace。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

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阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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